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У Дворца спорта открылась новогодняя ярмарка «Калядны кiрмаш»

14 декабря 2024 17:55
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Сделать праздничные покупки и окунуться в атмосферу волшебства можно возле Дворца спорта. Там начала работу рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локация с колоритной торговлей 14 декабря распахнула окна в деревянных шале для всех посетителей. Ассортимент широкий. От новогодних сувениров и елок в кадках до украшений для дома и ароматных угощений.

Многие блюда с акцентом на белорусскую кухню: драники, блины, выпечка и горячие напитки. Устроить рождественский шопинг в центре города можно по 14 января.

У Дворца спорта открылась новогодняя ярмарка «Калядны кiрмаш»-2

Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Ближе к новогодним праздникам атмосфера здесь будет дополняться и выставкой дополнительных елок, и концертной программой. Это будет основной площадкой для гостей и жителей столицы для празднования новогодних праздников. Зима это время волшебства, поэтому жители стремятся к тому, чтобы провести время на таких площадках.

К слову, тематические ярмарки пройдут во всех районах Минска. Закупиться сувенирами и отведать гастрономическое разнообразие блюд будет возможно и в нескольких торговых центрах. Также впервые откроется зимняя ярмарка возле Национальной библиотеки.

# Новый год # Ярмарки в Минске # Ирина Маслакова

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