У Дворца спорта открылась новогодняя ярмарка «Калядны кiрмаш»

Сделать праздничные покупки и окунуться в атмосферу волшебства можно возле Дворца спорта. Там начала работу рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локация с колоритной торговлей 14 декабря распахнула окна в деревянных шале для всех посетителей. Ассортимент широкий. От новогодних сувениров и елок в кадках до украшений для дома и ароматных угощений.

Многие блюда с акцентом на белорусскую кухню: драники, блины, выпечка и горячие напитки. Устроить рождественский шопинг в центре города можно по 14 января.