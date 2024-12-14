У Дворца спорта открылась новогодняя ярмарка «Калядны кiрмаш»

Сделать праздничные покупки и окунуться в атмосферу волшебства можно возле Дворца спорта. Там начала работу рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Локация с колоритной торговлей 14 декабря распахнула окна в деревянных шале для всех посетителей. Ассортимент широкий. От новогодних сувениров и елок в кадках до украшений для дома и ароматных угощений.
Многие блюда с акцентом на белорусскую кухню: драники, блины, выпечка и горячие напитки. Устроить рождественский шопинг в центре города можно по 14 января.
Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Ближе к новогодним праздникам атмосфера здесь будет дополняться и выставкой дополнительных елок, и концертной программой. Это будет основной площадкой для гостей и жителей столицы для празднования новогодних праздников. Зима – это время волшебства, поэтому жители стремятся к тому, чтобы провести время на таких площадках.
К слову, тематические ярмарки пройдут во всех районах Минска. Закупиться сувенирами и отведать гастрономическое разнообразие блюд будет возможно и в нескольких торговых центрах. Также впервые откроется зимняя ярмарка возле Национальной библиотеки.