Когда европейские политики извинятся? Ильяшевич про отчёт ИКАО об экстренной посадке Ryanair в Минске

Международные эксперты не нашли в отчете ИКАО подтверждения перехвата борта с Протасевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о результатах расследования экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска международной организации гражданской авиации.

Аналитики сходятся во мнении: самолет в нашей стране никто не угонял, а значит, санкции в наш адрес ввели просто так. Свежий отчет версию европолитиков по этому инциденту разбивает в пух и прах. Эксперт портала RuBaltic Алексей Ильяшевич считает ситуацию неоднозначной, поскольку то, что Беларусь сначала обвинили, наказали, а потом провели расследование, больше напоминает абсурд, а претензии к нашей стране необоснованными.

Алексей Ильяшевич, эксперт портала RuBaltic:

Если бы мы жили реально в цивилизованном мире, я бы спросил, когда Евросоюз отменит санкции против Беларуси, которые связаны с этим инцидентом, когда ЕС компенсирует Беларуси потери от этих санкций и когда конкретные европейские политики извинятся перед Беларусью за свои лживые заявления?

Татьяна Савчик, СТВ:

В отличие от своих коллег из-за рубежа, белорусские авиаторы решили поделиться результатами расследования на страницах своей профессиональной газеты. Подробности отчета 20 января возмутили тех, кто повелся на жалкую «утку» европейских злопытателей.