От картины бедственного положения беженцев не выдерживают нервы даже у государств, которые находятся за десятки тысяч километров от происходящих драматических событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Япония решила выделить 500 тысяч долларов для помощи беженцам, которые застряли на границе Беларуси и стран ЕС.

Юлия Алексеюк, СТВ: Таким образом Токио хочет предоставить беженцам гуманитарную помощь в виде продуктов питания, лекарств, непродовольственных товаров, включая одежду, и другую поддержку. Наверное, потеряв последнюю надежду, что Евросоюз хочет спасти этих людей.

А они оказались в бедственном положении только потому, что ЕС, в котором права человека и свобода слова являются главной ценностью, решил не пускать их к себе, решив, видимо, что на эти пресловутые права человека не все имеют право.