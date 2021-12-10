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Япония решила выделить 500 тысяч долларов для помощи беженцам, которые застряли на границе Беларуси

10 декабря 2021 13:30
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От картины бедственного положения беженцев не выдерживают нервы даже у государств, которые находятся за десятки тысяч километров от происходящих драматических событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Япония решила выделить 500 тысяч долларов для помощи беженцам, которые застряли на границе Беларуси и стран ЕС.  

Япония решила выделить 500 тысяч долларов для помощи беженцам, которые застряли на границе Беларуси-1

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Таким образом Токио хочет предоставить беженцам гуманитарную помощь в виде продуктов питания, лекарств, непродовольственных товаров, включая одежду, и другую поддержку. Наверное, потеряв последнюю надежду, что Евросоюз хочет спасти этих людей.  

Япония решила выделить 500 тысяч долларов для помощи беженцам, которые застряли на границе Беларуси-4

А они оказались в бедственном положении только потому, что ЕС, в котором права человека и свобода слова являются главной ценностью, решил не пускать их к себе, решив, видимо, что на эти пресловутые права человека не все имеют право.  

«Планируется, что будет развернут отдельный фургон». На границе хотят организовать учебу детей-беженцев. Подробнее здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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