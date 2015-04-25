Очередной скандал: девушки станцевали твёрк на фоне мемориала ВОВ в Новороссийске

Новости России. Очередной твёрк-скандал разгорается в России. На этот раз место действия: Новороссийск. Молодые танцовщицы исполнили откровенный номер на фоне мемориала-музея «Малая земля» и выложили видео в Интернет.

При этом хореограф группы поступок своих подопечных не осуждает. Она уверена, что видео, впрочем и сам танец, ни в коем случае не порочат историю Великой Победы.

Видео "выступления" здесь.

Маргарита Радецкая, хореограф группы:

Надо показывать достоинства нашего города и уровень танцев. Тем более, танцевать нигде не запрещено. Танцами люди хотят сделать жизнь лучше и ярче!

Против девушек уже возбудили дела об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство». Трех участниц танца на фоне памятника приговорили к административному аресту на срок от 10 до 15 суток. Еще двух девушек оштрафовали. А на родителей несовершеннолетней участницы танца завели дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.

К ответственности также будут привлечены лица, ответственные за охрану памятника.

Сообщение прокуратуры Краснодарского края:

В ходе проверки будет дана оценка действиям органов власти по соблюдению законодательства о сохранности памятников культурного наследия, об образовании, нравственном воспитании молодежи, а также действиям правоохранительных органов по обеспечению общественного порядка. Прокуратурой г. Новороссийска начальнику УМВД по г. Новороссийску внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности за необеспечение охраны мемориала-музея «Малая земля». Организованы проверки учебных заведений, в которых числятся танцовщицы и «школы танцев Арт Данс» по вопросам соблюдения федерального законодательства.

Тверк (он же тверкинг) – танец, который в последнее время набирает популярность.

Его отличительной чертой является акцент на движении бедрами вверх-вниз. В апреле внимание общественности было приковано к еще одному скандальному танцу в исполнении оренбургской танцевальной школы-студии. Интернет взорвали кадры из Оренбурга, на которых несовершеннолетние в откровенных костюмах исполняют танцевальный номер «Пчелки и Винни-Пух». Подробности здесь.