Новости Беларуси. Поезд «Цветы Великой Победы» 25 апреля прибыл в Могилев. Отправился он с Центрального вокзала Минска 24 апреля и уже побывал на станциях Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель. Маршрут пролегает по местам боев за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

На станции Могилев пассажиров встречали военно-полевая кухня, арт-объекты, рассказывающие об эпохе военного времени. Пассажиры поезда возложили цветы к памятнику погибшим героям, с концертной программой посетили ветеранов, которые находятся на лечении в областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны.

Петр Печковский, ветеран Великой Отечественной войны:

Это очень приятно, когда молодежь приезжает.

Александр Попко, пассажир агитпоезда «Цветы Великой Победы»:

Это чувство, когда ветераны слушают меня, и я вижу на их глазах слезы — это, конечно же, самое большое, что я могу сделать для них.

Ближе к полуночи поезд отправится со станции Могилев, а следующая его остановка в Орше. Завершится патриотическая акция 4 мая в Бресте, а 5 мая состав вернется в город-герой Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.