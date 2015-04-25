14 дней до Великой Победы: 1-й Белорусский фронт вместе с Украинским полностью окружили Берлин

Новости Беларуси. 14 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 25 апреля 1945 войска 3-го Белорусского фронта наконец овладели последним пунктом обороны немцев на Калининградском полуострове. А 1-й Белорусский вместе с Украинским после упорных боев полностью окружили Берлин.

Тем временем делегация Организации Объединенных Наций одобрила предложение Советского Союза о приглашении Белорусской и Украинской Советских Республик стать членами–учредителями ООН. В этот же день уже в освобожденной Беларуси было принято решение о строительстве в Могилеве училища металлистов. А в Национальную академию наук из Германии вернулись 6 вагонов книг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.