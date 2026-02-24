Буллинг на работе – психолог рассказала, как себя вести в неприятной ситуации

Юлия Чернышенко, психолог:

Зачастую новомодное слово «буллинг» связывают со школой, школьный буллинг, угнетение, подавление. Однако давайте сегодня поговорим о том, что буллинг применим и к любому коллективу рабочему, среди людей достаточно взрослых.

Если вы столкнулись с обесцениванием, с унижением, с травлей на рабочем месте, вы должны помнить, что в первую очередь вы человек, обладающий определенной профессией, специальностью, ролью профессиональной, которую вы выполняете на рабочем месте, поэтому любое решение сложившейся конфликтной ситуации должно иметь достаточно директивное направление, прямая коммуникация.

Вы говорите: данная ситуация для меня неприятна, будьте добры уточнить моменты вашего недовольства либо какой-то травли. То есть любое сообщение, любая коммуникация должна быть прямая, очень четкая, говорящая, описывающая какое-то действие, ваши чувства настоящими словами. То есть не надо подбирать слова, не надо думать, что если вдруг я прямо скажу, то меня обязательно уволят. Если вдруг ваша прямота и ваше стремление выяснить ситуацию и улучшить свое эмоциональное, физическое состояние на рабочем месте вдруг повлечет какое-то увольнение, значит, это не ваше место.