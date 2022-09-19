Они родили деток прямо в День народного единства. Что чувствуют мамы – спросили у них

Новости Беларуси. В Витебске поздравили женщин, которые стали мамами в День народного единства – 17 сентября. Подарки вручило руководство области и Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на свет в этот день в регионе появилось 19 детишек. Четверо из них – в областном клиническом роддоме. Все мальчики. Новые граждане нашей страны и их мамы чувствуют себя хорошо и очень рады, что теперь в их семьях этот знаковый для страны день, День народного единства, будет двойным праздником.

Юлия Силивонова:

Эмоции зашкаливают, конечно. А еще и в такой день. Даже передать тяжело, что ощущается. Естественно, и ребенку расскажем, какой это был день, как это все происходило, что вот так поздравили нас. Очень приятно.

Ольга Миленкова:

Ребеночка очень ждали. Знали, что к сентябрю. У нас с мужем годовщина свадьбы в сентябре. Еще так совпало – в такой день. Прям гордость за сына берет.

Марина Новицкая, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин:

Каждая женщина понимает, что наивысшее счастье – это стать матерью. Когда ты слышишь звонкий смех своего ребенка, ты понимаешь: жизнь продолжается. А ведь самое главное для любого человека – это жизнь. Поэтому сегодня очень хочется пожелать, чтобы те детки, которые рождаются в нашей стране, понимали, что они растут в свободной, мирной и благополучной Республике Беларусь.