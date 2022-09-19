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Они родили деток прямо в День народного единства. Что чувствуют мамы – спросили у них

19 сентября 2022 10:10
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Новости Беларуси. В Витебске поздравили женщин, которые стали мамами в День народного единства – 17 сентября. Подарки вручило руководство области и Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они родили деток прямо в День народного единства. Что чувствуют мамы – спросили у них-1

Всего на свет в этот день в регионе появилось 19 детишек. Четверо из них – в областном клиническом роддоме. Все мальчики. Новые граждане нашей страны и их мамы чувствуют себя хорошо и очень рады, что теперь в их семьях этот знаковый для страны день, День народного единства, будет двойным праздником.

Они родили деток прямо в День народного единства. Что чувствуют мамы – спросили у них-4

Юлия Силивонова:
Эмоции зашкаливают, конечно. А еще и в такой день. Даже передать тяжело, что ощущается. Естественно, и ребенку расскажем, какой это был день, как это все происходило, что вот так поздравили нас. Очень приятно.

Они родили деток прямо в День народного единства. Что чувствуют мамы – спросили у них-7

Ольга Миленкова:
Ребеночка очень ждали. Знали, что к сентябрю. У нас с мужем годовщина свадьбы в сентябре. Еще так совпало – в такой день. Прям гордость за сына берет.

Они родили деток прямо в День народного единства. Что чувствуют мамы – спросили у них-10

Марина Новицкая, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин:
Каждая женщина понимает, что наивысшее счастье – это стать матерью. Когда ты слышишь звонкий смех своего ребенка, ты понимаешь: жизнь продолжается. А ведь самое главное для любого человека – это жизнь. Поэтому сегодня очень хочется пожелать, чтобы те детки, которые рождаются в нашей стране, понимали, что они растут в свободной, мирной и благополучной Республике Беларусь.

Они родили деток прямо в День народного единства. Что чувствуют мамы – спросили у них-13

Витебский областной клинический роддом обслуживает рожениц из 8 районов. Всего в северном регионе с начала 2022 года появилось на свет более 5 000 детей.

# День народного единства # общество # Юлия Силивонова # Ольга Миленкова # Марина Новицкая # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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