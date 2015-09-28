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«Очередная бессонная ночь»: фотографии «кровавой» Суперлуны заполонили социальные сети

28 сентября 2015 07:48
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Очевидцы делятся фотографиями «кровавой» Луны. Интернет-пользователи, проспавшие затмение, сетуют и обещают обязательно исправить ошибку через несколько лет (ждать придется 18 лет!).


Пользователи социальных сетей обсуждают полное затмение Луны 

А кто-то сокрушается, что ночь выдалась бессонной, но говорит, «оно того стоило».

«Очередная бессонная ночь»: фотографии «кровавой» Суперлуны заполонили социальные сети-1

В Твиттере хэштег #SuperBloodMoon возглавил мировые тренды, а при его публикации сервис добавлял к твиту пиктограмму, изображающую крошечную красную Луну.

«Очередная бессонная ночь»: фотографии «кровавой» Суперлуны заполонили социальные сети-4

В древности его боялись и приравнивали к колдовству. Да и сейчас в народе оно носит устрашающее название – «кровавое светило». Оно не раз меняла ход истории и помогало делать научные открытия (подробности здесь!).

Полное лунное затмение, во время которого три небесных тела на короткий период времени выстраиваются в одну линию, минувшей ночью захватило жителей Европы, Америки, Африки и Азии.

«Очередная бессонная ночь»: фотографии «кровавой» Суперлуны заполонили социальные сети-7

«Кровавую Луну» наблюдали в Канаде 


«Кровавая Луна» в Канаде 

«Очередная бессонная ночь»: фотографии «кровавой» Суперлуны заполонили социальные сети-9


в Африке

Правда, стать свидетелями редкого и красивого явления посчастливилось далеко не всем. Так, например, пропустили кроваво-красную луну из-за туч над городом.

«Очередная бессонная ночь»: фотографии «кровавой» Суперлуны заполонили социальные сети-12

Прямую трансляцию затмения можно было смотреть и в Сети, например, на сайте NASA. Многие воспользовались этим шансом.

«Очередная бессонная ночь»: фотографии «кровавой» Суперлуны заполонили социальные сети-15


По данным NASA, предыдущее подобное явление наблюдали в 1982 году. В следующий раз «кровавая» Луна взойдет на небосвод лишь в 2033 году. 

# общество # Фотофакт # Природные явления

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