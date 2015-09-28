«Очередная бессонная ночь»: фотографии «кровавой» Суперлуны заполонили социальные сети
Очевидцы делятся фотографиями «кровавой» Луны. Интернет-пользователи, проспавшие затмение, сетуют и обещают обязательно исправить ошибку через несколько лет (ждать придется 18 лет!).
Пользователи социальных сетей обсуждают полное затмение Луны
А кто-то сокрушается, что ночь выдалась бессонной, но говорит, «оно того стоило».
В Твиттере хэштег #SuperBloodMoon возглавил мировые тренды, а при его публикации сервис добавлял к твиту пиктограмму, изображающую крошечную красную Луну.
В древности его боялись и приравнивали к колдовству. Да и сейчас в народе оно носит устрашающее название – «кровавое светило». Оно не раз меняла ход истории и помогало делать научные открытия (подробности здесь!).
Полное лунное затмение, во время которого три небесных тела на короткий период времени выстраиваются в одну линию, минувшей ночью захватило жителей Европы, Америки, Африки и Азии.
«Кровавую Луну» наблюдали в Канаде
«Кровавая Луна» в Канаде
Правда, стать свидетелями редкого и красивого явления посчастливилось далеко не всем. Так, например, пропустили кроваво-красную луну из-за туч над городом.
Прямую трансляцию затмения можно было смотреть и в Сети, например, на сайте NASA. Многие воспользовались этим шансом.
По данным NASA, предыдущее подобное явление наблюдали в 1982 году. В следующий раз «кровавая» Луна взойдет на небосвод лишь в 2033 году.