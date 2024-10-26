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В ЦИК приняли документы для регистрации первой инициативной группы кандидата в Президенты

26 октября 2024 10:04
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В ЦИК Беларуси поступили документы для регистрации первой инициативной группы по выдвижению кандидатом в Президенты Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЦИК приняли документы для регистрации первой инициативной группы кандидата в Президенты-2

Ее возглавил председатель Федерации профсоюзов. Согласно действующему избирательному законодательству, инициативная группа должна включать не менее 100 человек. Но, как отметил Юрий Сенько, состав значительно больше.

Следующий шаг – официальная регистрация инициативной группы. В ближайшее время Центральная избирательная комиссия проведет заседание для рассмотрения этого вопроса. После чего инициативная группа приступит к сбору подписей за своего кандидата. Их нужно не менее 100 тысяч. Представители группы будут работать во всех регионах страны. 

В ЦИК приняли документы для регистрации первой инициативной группы кандидата в Президенты-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Готовы были к этому шагу. Мы очень активно поработали с нашими потенциальными специалистами, которые инициативно включились в нашу группу, и я очень рад, что большое количество активистов присоединились к этой работе. И мы сегодня готовы к выполнению задачи. Мы не занимаемся сегодня какой-либо агитацией, работа нашего кандидата говорит сама за себя. Убежден, что наши люди, население Беларуси, всегда сделает умный, правильный, хороший и надежный выбор.

В ЦИК приняли документы для регистрации первой инициативной группы кандидата в Президенты-6

Документы для регистрации инициативных групп ЦИК принимает до начала следующего месяца в рабочие дни с 9 до 18 часов. Этап сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов стартует 7 ноября и продлится до 6 декабря. Выборы Президента Беларуси пройдут ровно через три месяца, они назначены на 26 января 2025 года. 

# Президентские выборы

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