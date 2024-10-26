В ЦИК приняли документы для регистрации первой инициативной группы кандидата в Президенты

В ЦИК Беларуси поступили документы для регистрации первой инициативной группы по выдвижению кандидатом в Президенты Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ЦИК Беларуси поступили документы для регистрации первой инициативной группы по выдвижению кандидатом в Президенты Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее возглавил председатель Федерации профсоюзов. Согласно действующему избирательному законодательству, инициативная группа должна включать не менее 100 человек. Но, как отметил Юрий Сенько, состав значительно больше.
Следующий шаг – официальная регистрация инициативной группы. В ближайшее время Центральная избирательная комиссия проведет заседание для рассмотрения этого вопроса. После чего инициативная группа приступит к сбору подписей за своего кандидата. Их нужно не менее 100 тысяч. Представители группы будут работать во всех регионах страны.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Готовы были к этому шагу. Мы очень активно поработали с нашими потенциальными специалистами, которые инициативно включились в нашу группу, и я очень рад, что большое количество активистов присоединились к этой работе. И мы сегодня готовы к выполнению задачи. Мы не занимаемся сегодня какой-либо агитацией, работа нашего кандидата говорит сама за себя. Убежден, что наши люди, население Беларуси, всегда сделает умный, правильный, хороший и надежный выбор.
Документы для регистрации инициативных групп ЦИК принимает до начала следующего месяца в рабочие дни с 9 до 18 часов. Этап сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов стартует 7 ноября и продлится до 6 декабря. Выборы Президента Беларуси пройдут ровно через три месяца, они назначены на 26 января 2025 года.