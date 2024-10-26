В ЦИК приняли документы для регистрации первой инициативной группы кандидата в Президенты

В ЦИК Беларуси поступили документы для регистрации первой инициативной группы по выдвижению кандидатом в Президенты Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее возглавил председатель Федерации профсоюзов. Согласно действующему избирательному законодательству, инициативная группа должна включать не менее 100 человек. Но, как отметил Юрий Сенько, состав значительно больше.

Следующий шаг – официальная регистрация инициативной группы. В ближайшее время Центральная избирательная комиссия проведет заседание для рассмотрения этого вопроса. После чего инициативная группа приступит к сбору подписей за своего кандидата. Их нужно не менее 100 тысяч. Представители группы будут работать во всех регионах страны.