Политолог: «БРИКС – это новая реальность, в которой мы будем жить завтра»

Сегодня все больше стран стремится к многополярному мироустройству. За одним столом на заседании саммита в формате «БРИКС плюс» собрались порядка 30 государств, 22 из них были представлены на уровне глав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Киреев, политолог (Россия): БРИКС – это новая реальность, в которой мы будем жить завтра. Это не конкурирующий, это даже не антизападный центр, это скорее центр принятия решений, который заменяет собой Запад. Он идет выше Запада. И Запад практически постепенно отменяет. Не борется с ним, а отменяет его. Потому что по ресурсам, по статусу, по повестке он более мощный, более высокоуровневый и более динамичный и современный, отвечающий духу времени. Украина является значимым элементом для международной повестки Глобального Юга.

На саммите в Казани украинская повестка обсуждалась широко. Китай и Бразилия активно выступают за мирные переговоры, высказался по этому поводу и президент Турции. Сегодня весь мир стремится остановить боевые действия.

Как отметил Александр Лукашенко, даже коллективный Запад начинает пересматривать свое отношение и в скором будущем может начать подталкивать Владимира Зеленского к дипломатическому урегулированию вопроса.