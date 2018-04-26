Очередь на литовской границе: из-за сбоя систем грузовой транспорт не принимается

Новости Беларуси. Информация для тех, кто сейчас направляется в сторону границы с Литвой. Из-за сбоев информационных систем литовская сторона не принимает грузовики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пунктах пропуска на этом направлении скопилось почти 1000 фур. Самая сложная ситуация на эту минуту в Каменном Логе. Там очередь из 420-ти машин. Таможенники просят перевозчиков учитывать эту информацию. Кстати, очередей на польском направлении нет.