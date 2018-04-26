До конца 2018 практику медиации в Беларуси собираются внедрить в уголовное право, медицину и спорт
Новости Беларуси. Беларусь активно развивает институт медиации. Уже до конца 2018 года подобную практику планируется внедрить в уголовное право, медицину, спорт и даже в дошкольные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, такой способ разрешения конфликтов в сфере образования не в новинку. Школьная служба медиации действует уже в течение года, успешно помогая ученикам, родителям и педагогам в стрессовых ситуациях.
Своеобразным подведением итогов этой работы стал первый фестиваль школьной и студенческой медиации, который прошел в Минске. Ребята делились своими достижениями и перенимали опыт друг друга. Самым успешным юным медиаторам вручили грамоты и ценные призы.
Ксения Сырыцкая, учащаяся средней школы № 6 Минска:
Мы провели очень много медиаций. Видим, что ребята стали добрее, могут сами мирно и достойно разрешать конфликты.
Ирина Орлова, руководитель центра медиации и права:
Сначала мы, конечно, подбирали группы. Потом мы их обучали. Мы вместе с ними приходили на родительские собрания, готовили какие-то стенды, информационные листы. В этом году дети уже сами работают, сами проводят медиации и весьма успешно.
Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Очень хорошо, когда дети сами учатся разрешать конфликты. Они приобретают, с одной стороны, определенные навыки поведения, именно правильного поведения. С другой стороны, повышается правовая культура в целом.
Отметим, что возможность обратиться к медиатору появилась у белорусов четыре года назад после вступления в силу соответствующего закона. Таким образом стал доступен мирный способ урегулирования конфликтов – без судебных разбирательств и публичной огласки. Сейчас в Беларуси работают почти 600 медиаторов, и их количество будет увеличиваться. До конца 2018 года такие службы организуют в каждом регионе страны.