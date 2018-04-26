До конца 2018 практику медиации в Беларуси собираются внедрить в уголовное право, медицину и спорт

Новости Беларуси. Беларусь активно развивает институт медиации. Уже до конца 2018 года подобную практику планируется внедрить в уголовное право, медицину, спорт и даже в дошкольные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, такой способ разрешения конфликтов в сфере образования не в новинку. Школьная служба медиации действует уже в течение года, успешно помогая ученикам, родителям и педагогам в стрессовых ситуациях.