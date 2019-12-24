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Четырёхмиллионным пассажиром «Белавиа» стала женщина из Жодино. Она летела в Париж

24 декабря 2019 11:31
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Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» 24 декабря чествовала 4-миллионного пассажира. Им стала Татьяна Димирова из Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырёхмиллионным пассажиром «Белавиа» стала женщина из Жодино. Она летела в Париж-1

Женщина летела в Париж, чтобы встретить Новый год в кругу родных. Ей достался сертификат на 100 тысяч баллов. Этого, как сообщили в авиакомпании, хватит на четыре полета в столицу Франции и обратно.

Четырёхмиллионным пассажиром «Белавиа» стала женщина из Жодино. Она летела в Париж-4

В 2019-м «Белавиа» обслужила на 20 % больше пассажиров, чем в 2018 году. Этот показатель пока рекордный. Пассажиропоток вырос за счет развития маршрутной сети авиакомпании. Так, в этом году «Белавиа» открыла новые рейсы в Таллин, Москву и Мюнхен. Всего же авиаперевозчик летает в 55 аэропортов в 29 странах.

Четырёхмиллионным пассажиром «Белавиа» стала женщина из Жодино. Она летела в Париж-7

# Авиасообщение # общество # Татьяна Димирова # Фотофакт

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