Четырёхмиллионным пассажиром «Белавиа» стала женщина из Жодино. Она летела в Париж

Женщина летела в Париж, чтобы встретить Новый год в кругу родных. Ей достался сертификат на 100 тысяч баллов. Этого, как сообщили в авиакомпании, хватит на четыре полета в столицу Франции и обратно.

В 2019-м «Белавиа» обслужила на 20 % больше пассажиров, чем в 2018 году. Этот показатель пока рекордный. Пассажиропоток вырос за счет развития маршрутной сети авиакомпании. Так, в этом году «Белавиа» открыла новые рейсы в Таллин, Москву и Мюнхен. Всего же авиаперевозчик летает в 55 аэропортов в 29 странах.