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«Очень важная государственная награда». Около 200 милиционерам Витебской области вручили медали за отличие в службе

29 декабря 2021 06:56
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Новости Беларуси. Службу милиционеров Витебской области отметили медалями. Около 200 правоохранителей северного региона стали обладателями наград «За отличие в охране общественного порядка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверым сотрудникам вручили медали «За спасенную жизнь». Из горящего дома они вынесли людей.  

«Очень важная государственная награда». Около 200 милиционерам Витебской области вручили медали за отличие в службе-1

«Очень важная государственная награда». Около 200 милиционерам Витебской области вручили медали за отличие в службе-3

Награжденные – это пример служению долга, Родине и присяге. Ежедневно – и в праздники и в будние – они проявляют свой профессионализм и готовы прийти на помощь каждому из нас.  

«Очень важная государственная награда». Около 200 милиционерам Витебской области вручили медали за отличие в службе-6

«Очень важная государственная награда». Около 200 милиционерам Витебской области вручили медали за отличие в службе-8

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
События прошлого года показали, что милиционеры Витебщины, как и в целом милиционеры нашей страны, проявили себя как грамотные, преданные своей стране и своему делу сотрудники. И тому подтверждение – оценка главы государства. Указ, где наши сотрудники поощрены медалью за отличие в охране общественного порядка. Это очень важная государственная награда.  

«Очень важная государственная награда». Около 200 милиционерам Витебской области вручили медали за отличие в службе-11

Церемония награждения прошла на знаковым месте для каждого жителя Витебской области – площади Победы. К подножью монумента воинам-освободителям возложили цветы и почтили память минутой молчания.  

# Милиция Беларуси # общество # Дмитрий Корзюк # Александр Лукашенко # Фотофакт

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