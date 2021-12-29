«Очень важная государственная награда». Около 200 милиционерам Витебской области вручили медали за отличие в службе

Новости Беларуси. Службу милиционеров Витебской области отметили медалями. Около 200 правоохранителей северного региона стали обладателями наград «За отличие в охране общественного порядка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверым сотрудникам вручили медали «За спасенную жизнь». Из горящего дома они вынесли людей.

Награжденные – это пример служению долга, Родине и присяге. Ежедневно – и в праздники и в будние – они проявляют свой профессионализм и готовы прийти на помощь каждому из нас.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

События прошлого года показали, что милиционеры Витебщины, как и в целом милиционеры нашей страны, проявили себя как грамотные, преданные своей стране и своему делу сотрудники. И тому подтверждение – оценка главы государства. Указ, где наши сотрудники поощрены медалью за отличие в охране общественного порядка. Это очень важная государственная награда.