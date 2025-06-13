В Молодечно официально стартует XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Присоединиться к яркому музыкальному празднику приглашает Молодечно. В городе официально стартует XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Церемония торжественного открытия одного из самых ожидаемых культурных событий лета состоится на сцене Летнего амфитеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 мероприятий – концерты, выставки, творческие встречи и, конечно, традиционный конкурс молодых исполнителей. Молодечно уже несколько дней живет в праздничном ритме. На главной пешеходной улице райцентра развернулся большой «Город мастеров», где широко представлен потенциал народных умельцев. Гостям предлагают уникальные сувениры, созданные талантливыми белорусскими мастерами.

София Черникова, мастер народного коллектива мастеров «Вытокі» Молодечненского районного центра ремесел: Уже много лет. И каждый год, с начала 93-го года, каждый фестиваль мы здесь. Для нас это как подъем для души.

Ирина Тяпугина, директор Гомельского областного центра инклюзивной культуры:

Мы приехали из южного города Гомеля. В нашем городе есть единственное в Республике Беларусь учреждения культуры – Гомельский областной центр инклюзивной культуры, где работают и занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, но безгранично талантливые. Сегодня мы привезли прекрасные картины, которые рассказывают о красоте белорусских деревень, городов, соборов, храмов. Душа Беларуси отражена в каждой картине.

Во второй половине дня во Дворце культуры Молодечно в рамках проекта «Асоба эпохі» пройдет творческая встреча с заслуженным артистом Беларуси Александром Солодухой. Вечером он представит и новую программу «Грай, музыкант!» – это презентация 15 сольного альбома исполнителя. А союз писателей Беларуси презентует международный книжный проект «Победили! Перамаглі». Это сборник поэзии, прозы и публицистики, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свой проект представит белорусский союз композиторов.