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В Молодечно официально стартует XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

13 июня 2025 12:13
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Присоединиться к яркому музыкальному празднику приглашает Молодечно. В городе официально стартует XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Церемония торжественного открытия одного из самых ожидаемых культурных событий лета состоится на сцене Летнего амфитеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечно официально стартует XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-2

Более 70 мероприятий – концерты, выставки, творческие встречи и, конечно, традиционный конкурс молодых исполнителей. Молодечно уже несколько дней живет в праздничном ритме. На главной пешеходной улице райцентра развернулся большой «Город мастеров», где широко представлен потенциал народных умельцев. Гостям предлагают уникальные сувениры, созданные талантливыми белорусскими мастерами.

В Молодечно официально стартует XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-4

София Черникова, мастер народного коллектива мастеров «Вытокі» Молодечненского районного центра ремесел:
Уже много лет. И каждый год, с начала 93-го года, каждый фестиваль мы здесь. Для нас это как подъем для души.

В Молодечно официально стартует XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-6

Ирина Тяпугина, директор Гомельского областного центра инклюзивной культуры:
Мы приехали из южного города Гомеля. В нашем городе есть единственное в Республике Беларусь учреждения культуры – Гомельский областной центр инклюзивной культуры, где работают и занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, но безгранично талантливые. Сегодня мы привезли прекрасные картины, которые рассказывают о красоте белорусских деревень, городов, соборов, храмов. Душа Беларуси отражена в каждой картине.

Во второй половине дня во Дворце культуры Молодечно в рамках проекта «Асоба эпохі» пройдет творческая встреча с заслуженным артистом Беларуси Александром Солодухой. Вечером он представит и новую программу «Грай, музыкант!» – это презентация 15 сольного альбома исполнителя. А союз писателей Беларуси презентует международный книжный проект «Победили! Перамаглі». Это сборник поэзии, прозы и публицистики, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свой проект представит белорусский союз композиторов.

# Фестиваль # Праздник в городе

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