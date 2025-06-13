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В Минске прошёл торжественный выпуск слушателей Академии МВД

13 июня 2025 12:03
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Ряды МВД пополнились новыми сотрудниками. В Минске прошел торжественный выпуск слушателей Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл торжественный выпуск слушателей Академии МВД-2

Документ об окончании академии получили более 300 защитников правопорядка. Им присвоили квалификацию – юрист. На церемонию приехали самые близкие люди.

В Минске прошёл торжественный выпуск слушателей Академии МВД-4

Денис Сирож, выпускник Академии МВД Беларуси:
Этот диплом дался мне сложнее, чем первое образование. Возможно, мне так кажется. И надеюсь, что это станет отправной точкой дальнейшего роста карьерного.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Наши коллеги, я сейчас говорю про выпускников, совмещали службу, учебу и, конечно же, бытовое, домашнее хозяйство свое. И это очень непросто. Все показали высочайший уровень знаний, в очередной раз подтвердили высокий статус академии и готовы служить в милиции.

Выпускники продолжат службу в Министерстве внутренних дел и органах обеспечения системы национальной безопасности. За все время Академия МВД подготовила свыше 16 тысяч специалистов.

# МВД Беларуси # Дмитрий Корзюк

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