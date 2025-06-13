Дзиодзина: взаимодействие Президента с представителями власти довольно терапевтично: если надо – поможет, но и не даст расслабиться

Алена Дзиодзина, психолог:

В психологии есть такое понятие, как выученная беспомощность. Им обозначают такую модель поведения, когда люди по каким-то причинам не ощущают себя способными самостоятельно решать необходимые жизненные задачи даже в том случае, когда могли бы. Обычно это состояние возникает в том случае, когда человек неоднократно сталкивается с неуспехом, решая тот или иной вопрос: то не знает с чего начать, то недостаточно полномочий или ресурсов, то принимается исполнять, но, заходя в тупик, не знает чьей помощи попросить. И, как результат, отступает… История завершается тем, что люди вообще отказываются от активности, считая, что все равно ничего толкового не получится. Психологически – это ловушка, и если не выдергивать человека из этой системы, он так и рискует пустить то, за что отвечает, на самотек. А это и частная жизнь, и работа.

Что может быть, если такую модель впитал кто-то из руководствующих? Есть варианты. Одни будут склонны передавать свою ответственность окружающим. Кто-то встанет в позицию слабого и начнет просить тех, кто сильнее о помощи. Нельзя однозначно сказать, что такой способ решения рабочих задач – обязательно плохо. Ведь порой это единственный путь, чтобы справиться с трудностью и выполнить то, что должен. Ведь получая необходимое подкрепление от более сильного, руководитель обретает ресурсы, чтобы продолжить. Но есть и подводные камни, когда уполномоченный человек привыкает просить поддержку и держится на плаву только за счет поддержки со стороны сильнейших. В то время, как мог бы и сам. Так выученная беспомощность мимикрирует в созависимость.