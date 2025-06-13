Дзиодзина: взаимодействие Президента с представителями власти довольно терапевтично: если надо – поможет, но и не даст расслабиться

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В психологии есть такое понятие, как выученная беспомощность. Им обозначают такую модель поведения, когда люди по каким-то причинам не ощущают себя способными самостоятельно решать необходимые жизненные задачи даже в том случае, когда могли бы. Обычно это состояние возникает в том случае, когда человек неоднократно сталкивается с неуспехом, решая тот или иной вопрос: то не знает с чего начать, то недостаточно полномочий или ресурсов, то принимается исполнять, но, заходя в тупик, не знает чьей помощи попросить. И, как результат, отступает… История завершается тем, что люди вообще отказываются от активности, считая, что все равно ничего толкового не получится. Психологически – это ловушка, и если не выдергивать человека из этой системы, он так и рискует пустить то, за что отвечает, на самотек. А это и частная жизнь, и работа.
Что может быть, если такую модель впитал кто-то из руководствующих? Есть варианты. Одни будут склонны передавать свою ответственность окружающим. Кто-то встанет в позицию слабого и начнет просить тех, кто сильнее о помощи. Нельзя однозначно сказать, что такой способ решения рабочих задач – обязательно плохо. Ведь порой это единственный путь, чтобы справиться с трудностью и выполнить то, что должен. Ведь получая необходимое подкрепление от более сильного, руководитель обретает ресурсы, чтобы продолжить. Но есть и подводные камни, когда уполномоченный человек привыкает просить поддержку и держится на плаву только за счет поддержки со стороны сильнейших. В то время, как мог бы и сам. Так выученная беспомощность мимикрирует в созависимость.
Алена Дзиодзина:
В этом смысле взаимодействие Александра Лукашенко с представителями вертикалей власти довольно терапевтично: если это и правда необходимо, то Президент поможет, но в то же время не даст расслабиться. Мы обычно привыкли думать, что формат совещаний предполагает отчетность. Подход к совещательным мероприятиям у Президента другой: «У нас установилась хорошая практика работы с правительством, когда мы обсуждаем злободневные вопросы, выносящиеся на уровень Президента. Естественно, уже проработанные не только в правительстве, но и в последней инстанции – у вас в Администрации Президента. Обсуждаем и принимаем решение по этим вопросам», – подчеркнул Президент накануне, обращаясь к руководству Администрации.
Формат подобного типа встреч предполагает такую модель взаимодействия между главой государства и уполномоченным окружением, чтобы те, кто должны отвечать за свои функции, могли отвечать за них. Одни понимая, что Президент спросит, другие зная, что и его можно попросить, если это нужно. Ведь когда это не вариант избегания со стороны чиновника – Президент помогает.