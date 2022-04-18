«Случайного ничего нет». Как родители Новицкого отреагировали на новость, что сын будет космонавтом?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель. Юлия Артюх, СТВ:

Расскажите немного о вашем детстве. Какое оно было? Где оно проходило?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Родился я в городе Червень, это 60 километров от Минска. У родителей частный дом, всегда было какое-то хозяйство. Родители всегда приучали нас к труду. Я старший, потом у нас сестра, брат. Мы все работали, были свои какие-то задачи помимо учебы в школе, занимался футболом. Когда у меня двоюродный брат поступил в Борисоглебское летное училище, он старше меня на 5 лет, начал рассказывать про полеты, про отношение курсантов, про военную службу, мне это настолько запало, что начал усиленно готовиться к поступлению в летное училище. И в 1988 году поступил, с этого началась моя карьера военного летчика. Юлия Артюх:

Вы как военный летчик на каких самолетах летали? Это Су-27 был или другие модификации? Олег Новицкий:

Нет, я обучался на самолете L-39, это чешский самолет, а уже как боевой летчик летал на Су-25. Юлия Артюх:

Как ваши родители отнеслись к летной профессии? И потом уже к тому, что вы перешли в космонавтику?

Олег Новицкий:

Мама как женщина пыталась меня оставить в Беларуси, чтобы я поступил в какой-то институт и находился где-то рядом с родным домом. Но когда я выбрал путь поступления именно как военный летчик, естественно, меня больше всего поддержал отец. Он сказал, что если он захотел, пускай занимается тем, что ему будет нравиться, впоследствии работать. Тогда мы на нашей машине, была «копейка», «Жигули» первой модели, поехали в Борисоглебское летное училище. Причем даже не успел побывать на своем выпускном вечере. Очень рано пришел вызов из училища, пришлось рано уехать. Тем не менее я очень хорошо сдал экзамены, и физкультуру, и здоровье не подкачало, в чем, наверное, заслуга белорусской земли, продуктов, людей. Вот и поступил в 1988 году в Борисоглебское училище. Юлия Артюх:

Когда переходили в космонавтику, вы сообщили родителям, что так и так, я перехожу из одной профессии в другую. Как они отреагировали на это? Все-таки космос, Гагарин, великие имена.

Олег Новицкий:

Они отреагировали довольно спокойно, поскольку я не говорил, что начал проходить отбор в отряд космонавтов, потому что думал: зачем, будут еще за меня переживать. Все это делал очень тихо. Когда отбор прошел, я им об этом сообщил, но получилась интересная ситуация. Когда сказали, что я годен как кандидат в космонавты-испытатели, мне сказали: «Спасибо, поезжайте в воинскую часть». Получается, после отбора и признания меня годным к работе в космонавтике, я продолжил службу в Буденновском полку. Это как-то уже замылилось в моем сознании, родители успокоились. И только потом почти спустя полгода пришел вызов в полк, что меня переводят из летной части в воинскую часть, которая находилась в тот момент в целях подготовки космонавтов. И только тогда родители в полной мере осознали, что я нахожусь уже не в Ставропольском крае, не в Буденновске, а в Звездном Городке и приступил к занятиям. Поэтому в тот период волнения и не было особо. Юлия Артюх:

Уже непосредственно перед стартом в космос они, наверное, следили за всеми сообщениями в СМИ, с вами пытались связь поддерживать. Или, наоборот, когда вы улетаете, ограничиваете связь?

Олег Новицкий:

Нет, мы отношения поддерживали. К сожалению, отец до первого старта не дожил, очень рано ушел из жизни. Маму я тоже не брал на старт, чтобы ее не волновать. Общались мы в основном по телефону, сейчас средства связи очень хорошие, у нас и видеоконференции семейные с братьями, сестрами всегда были довольно часто. Поэтому общения хватало и мне, и им. Юлия Артюх:

Вернемся к тому, как вы пришли в космонавтику. Наверное, можно сказать, что вы попали случайно, потому что были военным летчиком, вам предложили пройти специальный отбор в группу космонавтов. Расскажите об этом.