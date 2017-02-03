Очень глубоко, доступно и интересно: реакция жителей Минской области на «Большой разговор»

Новости Беларуси. Темы, поднятые главой государства, активно обсуждают и на Минщине, строительство жилья и льготная поддержка.– вопросы, которые интересуют абсолютное большинство населения.

Благосостояние каждой семьи зависит от успеха экономики. Такой тезис главы государства поддерживают жители Пристоличья. Так, работники одного из частных швейных предприятий города Заславля, которые активно пополняют финансовую копилку региона, готовы работать качественнее и продавать больше.

Сергей Егоров, заместитель директора предприятия:

Президент не платит нам какое-то пособие, речь идет о заработной плате. О деньгах, которые надо заработать. Заработать своим умом, трудом – кто чем умеет, тот тем и зарабатывает.

В нашем случае мы создаем продукт, создаем его хорошо для того, чтобы он хорошо продавался, трогал душу покупателя. Собственно, на этом зарабатываем и из этого формируется наша заработная плата. Точно так же должен поступать каждый человек на своем рабочем месте.

Анжелика Лаптик, жительница Заславля:

Как бухгалтеру очень близка тема заработной платы и ее повышения. Конечно, деньги из воздуха не возьмутся. Чтобы дать больше, надо где-то их взять.

Наталья Гиль, жительница Заславля:

Меня, как маму и бабушку, сегодня действительно все вопросы интересуют: жилья, зарплаты, работы. Житейские наши, наболевшие и повседневные темы затронуты очень глубоко, доступно и интересно.

Не менее важная тема, поднятая во время «Большого разговора с Президентом», – развитие образования. Мнение главы государства о том, что ученики сегодня перегружены, разделяют многие родители. Более простыми и понятными должны быть и методы преподавания. И здесь могут пригодиться советы опытных учителей.

Лариса Курила, жительница деревни Лашаны Минской области:

40 гадоў мой педагагічны стаж. Параўноваючы той перыяд, калі сама вучылася і калі раней пачынала выкладаць – усе дні моцна загружаныя, па 7-8 урокаў. Сваіх две ўнікаў, партфелі вядома што цяжкія: на сем урокаў сем падручнікаў, дадатак, сшыткі і канспекты нейкія. Вельмі цяжка.

Без внимания не осталась ни одна сфера. Обсуждение злободневных вопросов заинтересовало людей разных возрастов и профессий. Не осталась в стороне от «Большого разговора» и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Гайдукова, жительница поселка Ждановичи Минского района:

Тем очень много, и они достаточно сложные. Очень нравится, что большое внимание уделяется молодежи и то, что затронули сферу образования.