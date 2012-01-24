«Очаровательная толстушка»: финал конкурса толстушек прошел в Могилеве

Новости Беларуси. Хорошего человека должно быть много, утверждают участницы конкурса «Очаровательная толстушка».

Его финал прошел 24 января в Могилёве. Из нескольких десятков конкурсанток до заключительного этапа дошли только 4 претендентки. Возраст участниц не ограничивали, впрочем, как и их вес. Сегодня дамы показали, что могут не только красиво и элегантно танцевать, но и блеснули своими вокальными данными. Организаторы конкурса уверены, что женщины «в теле» сегодня напрасно стесняются своей полноты, и советуют брать пример с конкурсанток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Иванова, участница конкурса:

Конечно, мы все немножко волнуемся. Всегда хочется чего-нибудь нового. Надеюсь, мы все победим, потому что неталантливых женщин не бывает.

Наталья Кононова, участница конкурса:

Жду драйва, интереса и чего-то нового, необычного.