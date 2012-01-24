Самый гуманный суд в мире. Американцу, расстрелявшему 10 безоружных женщин и детей, дали 3 месяца тюрьмы

Новости США. Командир подразделения морской пехоты США Frank Wuterich отделается лишением свободы на максимальный срок до 3 месяцев, штрафом и понижением в звании. Военный трибунал огласит свой приговор в ближайшие дни.

Трагедия произошла 19 ноября 2005 года в иракском городе Хадита, когда командиру-убийце было всего 25 лет. Тогда, в результате взрыва дорожной бомбы (теракта) погиб один морской пехотинец и двое были ранены. После этого Вутерич, командовавший подразделением морпехов, отдал приказ расстрелять находившихся неподалеку мужчин, а также «зачистить» несколько домов.

Всего погибли 24 безоружных жителя, в том числе 10 женщин и детей. Часть из них пехотинцы убили выстрелами в голову с близкого расстояния.

Всего по делу об убийстве в городе Хадита обвинения были предъявлены четырем офицерам и четырем рядовым. Однако обвинения против шестерых из них не были приняты к рассмотрению. Еще один был оправдан.

