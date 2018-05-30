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Встреча с участниками 10-й Белорусской антарктической экспедиции прошла в НАН Беларуси

30 мая 2018 06:41
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Новости Беларуси. В Национальной академии наук прошла встреча с участниками 10-й Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча с участниками 10-й Белорусской антарктической экспедиции прошла в НАН Беларуси -1

Семь белорусских полярников, среди которых ученые, инженеры, механики, строители и врач, четыре месяца провели на шестом материке и больше месяца добирались домой.

Экспедиция выдалась сложной по метеоусловиям, но очень продуктивной по научным исследованиям и техническим работам. Наша бригада продолжила строительство Белорусской антарктической станции. Усилия белорусов были направлены на возведение второго объекта. В этой работе уже пройден экватор: смонтированы четыре секции из восьми, в том числе научная лаборатория и две жилые секции.

# Антарктида # общество # Фотофакт

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