Встреча с участниками 10-й Белорусской антарктической экспедиции прошла в НАН Беларуси

Новости Беларуси. В Национальной академии наук прошла встреча с участниками 10-й Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь белорусских полярников, среди которых ученые, инженеры, механики, строители и врач, четыре месяца провели на шестом материке и больше месяца добирались домой.

Экспедиция выдалась сложной по метеоусловиям, но очень продуктивной по научным исследованиям и техническим работам. Наша бригада продолжила строительство Белорусской антарктической станции. Усилия белорусов были направлены на возведение второго объекта. В этой работе уже пройден экватор: смонтированы четыре секции из восьми, в том числе научная лаборатория и две жилые секции.