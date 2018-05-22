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Влюблённые в небо. Под Гродно проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту

22 мая 2018 08:00
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Новости Беларуси. Воздушная акробатика и точность приземления. Под Гродно проходит открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту и  II Кубок Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Влюблённые в небо. Под Гродно проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту-1

16 команд и более сотни участников – на соревнования приехали заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. Подключилась и команда ВДВ из России.

Влюблённые в небо. Под Гродно проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту-4

В программе – показательные выступления парашютистов, в том числе членов Национальной сборной команды нашей страны по парашютному спорту.

Влюблённые в небо. Под Гродно проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту-7

Константин Царик, директор Гродненского областного аэроклуба:
В третий раз мы проводим такой чемпионат. Во-первых, красивое место, красивый город, гостеприимный город. Наш аэродром самый древний в Беларуси. Основан в 1912 году. Определяем всегда сильнейших в командных и индивидуальных зачетах. И происходит награждение лучших команд, победителей.

Влюблённые в небо. Под Гродно проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту-10

Соревнования будут проходить в течение недели. Самым зрелищным моментом чемпионата обещают стать прыжки на точность приземления. Неверное движение – и ты в воде, ведь мишень разместят прямо на острове в озере Юбилейном.

Влюблённые в небо. Под Гродно проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту-13

# Прыжок с парашютом # общество # Фотофакт

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