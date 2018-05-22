Влюблённые в небо. Под Гродно проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту

Новости Беларуси. Воздушная акробатика и точность приземления. Под Гродно проходит открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту и II Кубок Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 команд и более сотни участников – на соревнования приехали заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. Подключилась и команда ВДВ из России.

В программе – показательные выступления парашютистов, в том числе членов Национальной сборной команды нашей страны по парашютному спорту.

Константин Царик, директор Гродненского областного аэроклуба:

В третий раз мы проводим такой чемпионат. Во-первых, красивое место, красивый город, гостеприимный город. Наш аэродром самый древний в Беларуси. Основан в 1912 году. Определяем всегда сильнейших в командных и индивидуальных зачетах. И происходит награждение лучших команд, победителей.