Девушка ест белую глину. Зачем, и насколько это безопасно для здоровья?

Корреспондент СТВ:

Передо мной очаровательная блондинка, вегетарианка, заядлая путешественница, практикующий психолог – Марина Романюк и тарелка с непонятным содержимым! Марина Романюк, глиноед:

Я очень давно предпочитаю здоровое питание и одно из моих пристрастий – белая глина. Многие сравнивают её с шоколадом или со сливками, многие беременные говорят, что она похожа на клубнику. Но для меня она больше имеет сливочный вкус.

Марина – глиноед! То, что ранее считалось прихотью беременных женщин, сегодня становится элементом модного рациона питания. За полезные свойства глину называют живым источником витаминов. Марина Романюк:

Говорят, что если в нашем организме исчезает кремний, то мы чувствуем старость. Глина содержит большое количество кремния, помогает людям быть гибкими, кости становятся более гибкими. И это замечательный абсорбент, то, что вытягивает всякий мусор, шлаки из нашего тела как с кожи, так и с кишечника.

Любимый деликатес Марина рекомендует своим друзьям. Но перед употреблением необычного продукта все же советует проконсультироваться с врачом. Да и достать сертифицированную без вредных добавок пищевую глину не так-то просто. Например, в Беларуси ее вообще не производят и не продают. Ольга Панес, врач-гастроэнтеролог:

Один из видов глины это диас кремния, и он может содержаться в продуктах питания. Он не навреждает, потому что это допустимые пределы. В рамках традиционной медицины я бы не стала использовать это вещество.

Кстати, предмет, которым выводят уравнения на школьной доске, сегодня тоже можно встретить на столах у гурманов. Американцы и азиаты уже давно с удовольствием щелкают мел как орешки. Ольга Панес:

Основой мела является карбонат кальция. Кальций жизненно необходимый элемент, однако пищевой мел не очень хорошо всасывается в организм, поэтому потреблять мел в пищу не рекомендуется. А рекомендуется употреблять специально назначенные препараты для этого.

Интересное кулинарное решение – сухая глина. Именно в таком ее состоянии раскрывается настоящий букет тончайших оттенков вкуса. А кто-то предпочитает глину пить.