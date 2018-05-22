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Девушка ест белую глину. Зачем, и насколько это безопасно для здоровья?

22 мая 2018 07:51
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Корреспондент СТВ: 
Передо мной очаровательная блондинка, вегетарианка, заядлая путешественница, практикующий психолог – Марина Романюк и тарелка с непонятным содержимым! 

Марина Романюк, глиноед:
Я очень давно предпочитаю здоровое питание и одно из моих пристрастий – белая глина. Многие сравнивают её с шоколадом или со сливками, многие беременные говорят, что она похожа на клубнику. Но для меня она больше имеет сливочный вкус. 

Девушка ест белую глину. Зачем, и насколько это безопасно для здоровья?-1

Марина – глиноед! То, что ранее считалось прихотью беременных женщин, сегодня становится элементом модного рациона питания. За полезные свойства глину называют живым источником витаминов.

Марина Романюк:
Говорят, что если в нашем организме исчезает кремний, то мы чувствуем старость. Глина содержит большое количество кремния, помогает людям быть гибкими, кости становятся более гибкими. И это замечательный абсорбент, то, что вытягивает всякий мусор, шлаки из нашего тела как с кожи, так и с кишечника. 

Девушка ест белую глину. Зачем, и насколько это безопасно для здоровья?-4

Любимый деликатес Марина рекомендует своим друзьям. Но перед употреблением необычного продукта все же советует проконсультироваться с врачом. Да и достать сертифицированную без вредных добавок пищевую глину не так-то просто. Например, в Беларуси ее вообще не производят и не продают. 

Ольга Панес, врач-гастроэнтеролог: 
Один из видов глины это диас кремния, и он может содержаться в продуктах питания. Он не навреждает, потому что это допустимые пределы. В рамках традиционной медицины я бы не стала использовать это вещество

Девушка ест белую глину. Зачем, и насколько это безопасно для здоровья?-7

Кстати, предмет, которым выводят уравнения на школьной доске, сегодня тоже можно встретить на столах у гурманов. Американцы и азиаты уже давно с удовольствием щелкают мел как орешки. 

Ольга Панес:
Основой мела является карбонат кальция. Кальций жизненно необходимый элемент, однако пищевой мел не очень хорошо всасывается в организм, поэтому потреблять мел в пищу не рекомендуется. А рекомендуется употреблять специально назначенные препараты для этого.  

Девушка ест белую глину. Зачем, и насколько это безопасно для здоровья?-10

Интересное кулинарное решение – сухая глина. Именно в таком ее состоянии раскрывается настоящий букет тончайших оттенков вкуса. А кто-то предпочитает глину пить. 

Девушка ест белую глину. Зачем, и насколько это безопасно для здоровья?-13

Как корреспондент СТВ пробовала пить воду с глиной и есть сухую глину – смотрите видеоматериал. 

# Необычное # общество # Марина Романюк # Мария Кронда # Ольга Панес # Фотофакт # общество

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