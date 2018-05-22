«Это именно то, что я искал, потому что во Франции этого нет». Как французы обучаются актёрскому мастерству в Минске

Что могло 25 с лишним лет назад привлечь юного француза в далёкую и холодную Беларусь? Наполеоновские планы? Отчасти. Известная театральная школа! Минск встретил начинающего режиссёра тепло и приветливо. И с тех пор не отпускает. Сегодня Фабрис Каррей помогает молодым людям стать настоящими актёрами. Фабрис Каррей, руководитель программы культурного обмена МОО «Театро»:

Они приезжают на месяц либо на девять месяцев. Мы ищем людей, которые уже актёры, у которых уже чуть-чуть есть опыт, иногда чуть меньше, но у них в душе есть желание реальное связать свою жизнь только с театром. И мы берём людей по максимальной мотивации.

В Беларуси у ребят есть уникальная возможность познакомиться не только с культурными традициями нашей страны, но и учиться по всемирно известной системе Станиславского. Фабрис Каррей:

Это колоссальный опыт для молодёжных актёров. Они приезжают сюда, они ещё и увидят эту страну. Они познакомятся с вашей системой, театральной системой. И в одно время у них есть практика, опыт с профессиональными актёрами.

В этом году по программе обмена приехали тринадцать парней и девушек из разных уголков Франции.

Оказалось, советская театральная школа, приверженцем которой является и белорусский театр, известна во всём мире. Кто-то здесь освоил профессию, а кто-то нашёл свою любовь!

Ромэн Тарну, французский актер, стажер:

Перед тем как приехать сюда, я не был уверен в том, что я хочу стать актёром. Этот год стал решающим в выборе профессии.

Жеан Полосон, французская актриса, стажер:

Мой друг нашёл эту программу в интернете. Мы с ним ехали в метро, и он мне сказал, что хочет приехать в Минск, в Беларусь. Я спросила его, что это за страна, ведь я о ней никогда не слышала. Я прочитала о предметах программы в интернете, посмотрела видео и поняла: это гениально!

Марк Дервиль, французский актер, стажер:

Я хотел получить хорошее образование. Во Франции есть много разных театральных школ, но я не мог найти то, что мне бы понравилось. И я услышал об этой программе, которая принимает французов. Здесь у нас много занятий по танцам, вокалу и фехтованию. Это именно то, что я искал, потому что во Франции этого нет.