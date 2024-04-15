Индекс доверия к белорусским медиа. Большой разбор в ток-шоу «По существу». Анонс

Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность?

В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют в ТВ-кадре и соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия к белорусским медиа – об этом поговорят этим вечером на площадке ток-шоу «По существу».

Участником может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.