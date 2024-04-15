Индекс доверия к белорусским медиа. Большой разбор в ток-шоу «По существу». Анонс

Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность?
Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность?
В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют в ТВ-кадре и соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия к белорусским медиа – об этом поговорят этим вечером на площадке ток-шоу «По существу».
Участником может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.
Смотрите ток-шоу «По существу» 15 апреля в 18:30.