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Индекс доверия к белорусским медиа. Большой разбор в ток-шоу «По существу». Анонс

15 апреля 2024 08:29
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Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность?

Индекс доверия к белорусским медиа. Большой разбор в ток-шоу «По существу». Анонс-1

В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют в ТВ-кадре и соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия к белорусским медиа – об этом поговорят этим вечером на площадке ток-шоу «По существу».

Участником может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.

Смотрите ток-шоу «По существу» 15 апреля в 18:30.

# СМИ Беларуси # общество

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