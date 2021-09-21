«Обязательно должен присутствовать завтрак». Как правильно адаптировать ребёнка к школьному режиму?

Три месяца летних каникул заканчиваются на удивление очень быстро. И на смену беззаботному отдыху приходят школьные занятия. На практике вернуться к привычным будничным делам и учебе не так просто.

Анна Михно, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Ребенок должен высыпаться. В 10 вечера ему необходимо уже лежать в кровати. Если же нарушается режим сна, возникает много сопутствующих проблем. Как эндокринолог я вам говорю: нарушается циркадный выброс всех гормонов. Ребенок будет жаловаться на головную боль, утомляемость, сонливость, будут отмечаться перепады настроения, плаксивость, возбужденность. Это будет мешать адаптации к новому учебному году.

Новые предметы всегда требуют много внимания. Важно составить режим дня, всегда готовиться в положенное время. Например, домашнее задание лучше всего выполнять через два часа после школы, а письменные упражнения чередовать с устными. Свободное время лучше провести на свежем воздухе, чтобы зарядиться энергией и набраться сил.

Анна Михно:

Ребенок должен получать полноценное питание. Необходимо рассчитать потребление белков, жиров и углеводов. У ребенка обязательно должен присутствовать завтрак. Завтрак должен состоять из медленных углеводов в виде каш, также наличие белка. Белок может представлять собой мясо, рыбу, птицу, яйцо или молоко. Также употребление клетчатки в каждый основной прием пищи. На перекус ребенок может употреблять овощи и фрукты. Желательно, конечно, свежие фрукты. Напряженные отношения с одноклассниками ребенок может заедать. Заедает чаще всего вкусняшками – сладкие газировки, булочки, пончики, вафельки и пицца. Этого в рационе должно быть минимально.

Немаловажна для ребенка и физическая активность. Начните с утренней гимнастики продолжительностью 10 минут. Она поможет снять сонливость и зарядит организм бодростью на весь день.