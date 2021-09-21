На очереди – тротуары. В Узде ремонтники активно взялись за дорожную сферу

Новости Беларуси. В Минской области активно идет ремонт дорог местного значения. Внимание уделяют не только райцентрам, но и малым населенным пунктам. Строительные работы продолжаются и в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Асфальтное полотно на многих городских улицах обновлено. Сейчас приводят в порядок обочины. На оживленной улице Молодежной заменили тротуары. Необходимость в этом возникла давно. Теперь пешеходы могут безопасно и с удобством двигаться по отведенной им зоне.

Сергей Погосов, инженер Узденского ЖКХ:

В этом году мы сделали 75 метров на улице Интернациональной, это между школой и садиком. Школу сделали в прошлом году (200 метров), а в садике – в этом. По плану еще у нас следующий сад – 120 метров тротуара. Мы приступили уже. Обустроили детскую площадку размером 18x18, качели, карусели, беседку, то есть хорошо благоустроили.