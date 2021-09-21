Дедушкин кардиган с летящей юбкой и платья с белыми воротничками. Стилист о главных трендах осени 2021 года

Улочки городов озолотились. Так и хочется закружиться в модном осеннем вальсе. Достаточно набросить на плечи уютный дедушкин кардиган или жилет. Этот теплый тренд в дамках у дизайнеров – и в пир, и в мир. С кожаными брюками и летящими платьями. Многослойность делает образ невероятно вкусным, а тотал-трикотаж, костюмы в одном цвете – маст-хэв сезона.

Елена Турбай, стилист:

Всегда эффектно смотрится, когда вы сочетаете теплые изделия из трикотажа с летящими юбками, платьями. В этом образе мы сочетали разные фактуры – сатиновая юбка, теплый свитер, достаточно удлиненный, и добавили туда же бархатные ботфорты – смотрится очень элегантно.

С легкой руки Коко Шанель тельняшка стала жемчужиной гардероба. Французское очарование влюбило модниц раз и навсегда. Морская тема добавит свежести в любой стиль. Этой осенью на пьедестале как классика, так и полоски сочных, даже неоновых цветов. Миниатюрным девушкам лучше выбирать тонкие линии, леди с выразительной фигурой подойдут широкие. Не секрет, что «полосатый рейс» полнит, и если вам нужно добавить объема вверху или внизу – это идеальное средство.

Елена Турбай:

Укороченный жакет остается с нами, он все больше мелькает на подиумах. Можно миксовать с любой одеждой в гардеробе – это могут быть и джинсы, и брюки-палаццо, и юбки. Юбка-карандаш хорошо будет смотреться, гармонично. Для девочек невысокого роста он хорошо работает в гардеробе, отлично вытягивает рост и создает немного объема сверху.

Цвета звездной ночи. Комплекты из денима насыщенного темно-синего оттенка – индиго – также на полке этой осени. К тому, же это отличное вложение. Фактурные рубашки и джинсы хороши как вместе, так и сами по себе. Костюмы задают ритм и настраивают на импровизацию.

Елена Турбай:

Обратите ваше внимание в этом сезоне на костюмы не с пиджаком, а с рубашкой. Брюки широкого кроя плюс рубашка. Я предлагаю не заправлять ее в брюки, тогда силуэт вытягивается, смотрится достаточно интересно. Под рубашку можете надеть белую футболку либо трикотажную водолазку, если хотите утеплиться.

Горячий тренд – мини, причем его дизайнеры также вписывают в двойку с удлиненными жакетами и выбирают моно, один цвет, чтобы сделать стройнее и вытянуть силуэт. Грубые ботинки, кокетливые носочки, беретка, цепи – Амели в большом городе. Не расставайтесь и с платьями. Цветочные, с белыми воротничками и манжетами добавят романтики дождливым будням.

Елена Турбай:

Если вы наденете на платье жилет с V-образным вырезом, воротничок наружу, это будет очень красиво, стильно и уютно. В тренде платья в викторианском стиле, они очень красиво садятся по фигуре и проявляют нашу женственность. Очень здорово будут смотреться с жакетами сапогами, сапогами-трубами.