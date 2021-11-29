Объём инвестиций от иностранных инвесторов в Минске составил почти 10 млрд рублей

Новости Беларуси. В Минске растет объем иностранных инвестиций. Размер поступлений от зарубежных партнеров составил почти 10 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По сравнению с 2020 годом эта сумма выросла на 480 миллионов. Среди регионов Беларуси доля столицы в поступлениях прямых иностранных инвестиций составляет свыше 70 %.