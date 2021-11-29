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Объём инвестиций от иностранных инвесторов в Минске составил почти 10 млрд рублей

29 ноября 2021 13:28
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Новости Беларуси. В Минске растет объем иностранных инвестиций. Размер поступлений от зарубежных партнеров составил почти 10 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Объём инвестиций от иностранных инвесторов в Минске составил почти 10 млрд рублей-1

По сравнению с 2020 годом эта сумма выросла на 480 миллионов. Среди регионов Беларуси доля столицы в поступлениях прямых иностранных инвестиций составляет свыше 70 %.  

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Фотофакт

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