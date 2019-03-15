Обувной холдинг «Марко» презентовал новую коллекцию на международной выставке в Москве

Новости Беларуси. Один из крупнейших холдингов нашей страны «Марко» презентовал новую линейку обуви на международной выставке в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – впечатлить качеством и стилем не только покупателей, но и конкурентов. А их здесь собралось не мало. В 2019 году российский форум превзошел сам себя, объединив свыше 1000 брендов из 30 стран мира.

Белорусские обувщики на подобных форумах уже не впервые. В 2019 году на выставке представили новую коллекцию «Осень-зима-2019». Сразу пять предприятий обувного холдинга «Марко» в эти дни в Москве борются за внимание гурманов со всего мира.

Для нашего производителя Россия – основной покупатель. Именно здесь открыты больше полусотни фирменных магазинов «Марко».

Сергей Мелех, директор ООО «Марко»:

Российский рынок – это очень емкий и очень важный рынок для компании «Марко». Ставка будет сделана сегодня на развитие своей розничной торговой сети, потому что ситуация складывается так, что опт сегодня умирает. Крупный опт. И крупный опт перерастает в мелкий, и в перспективе, скорее всего, мелкий опт тоже себя изживет. Александр о качестве нашей кожевенной продукции знает не понаслышке. Его компания сотрудничает с главным холдингом со дня его основания.

Александр Сажин, генеральный директор ООО «Марко-МФ» (Россия):

Фирма, которую я представляю и которой я руковожу, занимается розничной торговлей в Москве. Сформировался рынок у нас за это время, и люди ориентируются обувь «Марко» как на лучшую, которая предлагается из Беларуси.

Россиянам полюбилась не только наша обувь – сумки, ремни, портмоне... Чего стоит один дизайн.

Галина Сарбай, директор УПП «Витма»:

Очень модный элемент в коллекции «Браво». В тренде будут принты с буквами, которые отражают или коллекцию, или торговую марку. Еще хочу отметить использование материала лак с анималистическими принтами.