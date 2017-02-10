Обувь окрашивает носки и сама меняет цвет: можно ли вернуть деньги?

Ежедневно на «горячую линию» телеканала СТВ поступает порядка 50 телефонных звонков. Характер обращений и их география необъятны. Жалуются со всех уголков нашей родины, на всех, всё и вся. Некоторые вопросы, ответы на которые интересны всем, комментирует юрист.

Вопрос:

Полтора месяца назад на рынке я купила кожаные сапоги. Гарантийный срок составлял один месяц. Вчера заметила, что после носки сапог окрашиваются колготы и носки. И краска на туфлях местами изменила цвет. Можно ли предъявить претензии к продавцу и вернуть деньги?

Елена Мойсейчик, юрист:

Неустойчивость красителя, как правило, является браком производственного характера. То есть, Вы имеете право, по своему усмотрению, предъявить требования продавцу или изготовителю о расторжении договора купли-продажи и возмещении убытков, причиненных ему некачественным товаром.