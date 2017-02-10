В каких случаях работающей маме положен дополнительный выходной?

Ежедневно на «горячую линию» телеканала СТВ поступает порядка 50 телефонных звонков. Характер обращений и их география необъятны. Жалуются со всех уголков нашей родины, на всех, всё и вся. Некоторые вопросы, ответы на которые интересны всем, комментирует юрист.

Вопрос:

У меня двое маленьких детей, скоро родится третий. Планирую после рождения ребёнка уже через полгода выйти на работу. Буду ли я иметь право на дополнительный выходной?

Елена Мойсейчик, юрист:

Не все знают, что, если мать или женщина, выполняющая обязанности родителя, воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или троих и более детей младше 16 лет, она еженедельно имеет право на один дополнительный выходной. При этом оплата за него начисляется в размере среднего дневного заработка. Кстати, дополнительный выходной могут получить отцы и отчимы.