А он себе быстро делает, закончил и за дверь: как минчанам навязывают фильтры для воды

Как говорится, от тюрьмы, сумы и сетевого маркетинга не зарекайся. Это чужеродное, заимствованное слово прижилось в нашей стране, но почему-то часто носит негативный характер. Может быть, потому, что с точки зрения маркетинга, как только у человека появляются деньги, он сразу превращается в мишень. Выражение: «Мой дом – моя крепость», принадлежащее английскому юристу XVII века Эдуарду Коку, в XXI веке грозит стать неактуальным. Под сомнение его ставят минские сетевики, как они сами себя называют – продажники. Ещё не успели затихнуть горячие обсуждения новостей про шустрых оконщиков, которые вторгаются под любым предлогом в дома минчан с целью оформить кредитный договор, как на арену вышли желающие минчан «фильтровать».



Светлана Ланевская:

Пришёл парень, позвонил: «Через 4 минуты на 8-ом этаже на площадке будет собрание жильцов по поводу воды». Спустились, и там было несколько их представителей, и один из них сказал: «Вот, у вас вода какая».

Сообщив, что вода никуда не годится, жильцам предложили приобрести фильтр.

Стоимость приспособления – 640 рублей. Спустя 10 минут мастер был уже в квартире Светланы и с энтузиазмом приступил к установке агрегата. На все замечания женщины, о том, что она со своей скромной пенсией не может себе позволить столь дорогостоящую услугу, мастер не реагировал. Менеджер Яна, присутствовавшая при установке, терпеливо выжидала, когда специалист закончит работу, после чего потребовала оплатить и товар, и работу.

Светлана Ланевская:

Он только начал это делать, я говорю: «Так, прекратите. Не надо нам этот фильтр, у нас есть свой».

А он себе быстренько продолжает, закончил работу и за дверь. И потом она говорит: «Давайте мне деньги». Я говорю: «А как – давайте. У меня таких денег сейчас нет. Я не могу вам сейчас дать». «Идите, снимайте с книжки». Я говорю: «А Вы что – туда мне их положили? Откуда? 260 – пенсия, на книжку ещё кладу?» Я говорю: «Я Вам деньги не дам». Чудо-кастрюли, пылесосы, одеяла, фильтры. И, если раньше сотрудники подобных фирм предварительно обзванивали минчан по телефону или рассылали «письма счастья», то сейчас массированная атака целых районов проводится без предупреждения. Вряд ли сетевики-продажники задумываются над тем, что в погоне за прибылью нарушают общечеловеческие принципы и нормы морали. После визита одурманенные клиенты льют слезы над ненужной покупкой. Но закон слезам не верит.



Елена Мойсейчик, юрист:

Уважаемые потребители, внимательно знакомьтесь с условиями договора, соответственно, со стоимостью данного товара.

И, если Вы подписали этот договор, то они будут установлены и проданы Вам на законных основаниях. Если Вы не хотите установку таких фильтров и приобретать их – прежде всего, ознакомились с договором, соответственно, его не подписываете.

Кстати, чувствуя себя уверенно на бескрайних городских просторах и утратив бдительность, сетевики-продажники стали попадать в курьёзные ситуации. Так, в Барановичах продавцы фильтров попытались установить их главному инженеру «Водоканала».

Ольга Пискарёва, СТВ:

Одно дело – когда человек представляется коммерсантом и открыто рекламирует свой продукт, и совсем другое – манипулировать человеком, прикрываясь государственными службами.

Сегодня руководитель фирмы по установке фильтров готов рассказать о целях и форме своей работы. Повторяя известный каждому школьнику факт, что человек на 80% состоит из воды, а потому очень важно, какую воду мы пьем, Денис Леонидович смело утверждает: сверхцель такого бизнеса – сделать нацию более здоровой. А затем уверяет: работают они не только за идею, но и на совесть. Однако, на чью именно, предусмотрительно не уточняет. Денис Денисовский, директор фирмы по установке фильтров:

Есть база законодательная, есть база экономическая, есть база медицинская или санитарная. Так вот, что касается экономического обоснования, ценовую политику мы обговорили. Что касается блока юридического: и гарантий, и обязательства каждой из сторон – как по использованию оборудования, так и по его ремонту, замене.



Занимаясь, так сказать, делом праведным, директор не видит ничего предосудительного в агрессивной форме продаж и в том, чтобы торговать «по квартирам».

Руководитель отмечает, менеджеры профессионально подталкивают к покупке и помогают сделать правильный выбор. Денис Денисовский, директор фирмы по установке фильтров:

Для того, чтобы принимать важное решение – нужно быть профессионалом, профессионально разбираться в тонкостях вопроса. А не то, что: «Бытует мнение, что вот это – вот так». На основании этого бытующего мнения решение не принимается. Пожалуй, над тем, что сказал Денис Леонидович, без бутылки воды не разберешься. Одно ясно: спонтанное, и зачастую поспешное, неверное решение принимается психологически неустойчивыми людьми. Как правило, это – инвалиды, одинокие люди и пенсионеры. В нашей истории слабая женщина, проявив твердость духа, решила идти до конца.



Светлана Ланевская:

Я звонила директору фирмы и просила демонтировать. Говорю: «Пожалуйста, приезжайте, забирайте свой фильтр – он нам не надо». «Как это так. Мы Вам поставили и всё. Заплатите 55 рублей и придет мастер, и заберёт эти фильтры».