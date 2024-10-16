Объект готов на 95% – в Бресте завершают строительство Республиканского патриотического центра

На финишной прямой! В Бресте завершают строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на Кобринском укреплении Брестской крепости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объект готов на 95%. За все время к Всебелорусской молодежной стройке присоединились более 2 700 молодых людей, 19 студотрядов и свыше 200 добровольцев из разных стран. Это рекорд. 16 октября здесь высадился трудовой десант из игроков хоккейной команды Президента во главе с главным тренером и сенатором Дмитрием Басковым.

Спортсмены присоединились к благоустройству территории. Сперва высадили липовую аллею, а также вместе с брестской молодежью позаботились о порядке у подъездных дорожек. Навели лоск перед предстоящим большим открытием. Планируется, что ежегодно центр будет принимать порядка семи тысяч школьников в составе белорусских и международных смен, а в летнее время будет разворачивать палаточный городок еще на 500 мест.

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В первую очередь, я хотел бы от хоккейной команды Президента и себя лично поблагодарить всех тех, кто изо дня в день трудится здесь для создания патриотического центра молодежи. Мы, в свою очередь, своим личным примером закладываем подрастающему поколению любовь, уважение, гордость и ответственность за свою Родину, за ее прошлое и будущее.