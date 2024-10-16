В Молодечно до конца 2024 года будет реализовано 4 инвестпроекта

Новые производства и продукция ориентированная на экспорт – как «локомотив» развития региональной экономики! В Минской области до конца 2024 года будет реализовано 1,5 десятка проектов по масштабной государственной программе «Один район – один проект», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Четыре из них – в Молодечно. Этот регион, традиционно, славится своей деревообработкой. Помимо мебели здесь выпускают широкий ассортимент интерьерных дверей. Продукция востребована. Здесь так же проектируют и создают двери особого назначения. В том числе – противопожарные.

Александр Якубовский, инженер-технолог предприятия:

Это – торговые центры, медицинские учреждения – места, где большое количество людей. Это и красиво и безопасно: то есть огнестойкость 60 минут, которая подтверждается испытаниями на полигонах.

Новые проекты в следующем году будут реализованы и в Минском районе. Здесь формируют участки для будущих государственных и частных инвесторов.