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Коррупция в структуре преступности Беларуси не превышает 2%

16 октября 2024 13:41
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Если речь о коррупции, то неприкасаемых нет. Позиция главы государства касательно нечистых на руку известна всем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коррупция в структуре преступности Беларуси не превышает 2%-2

И неспроста, ведь именно подобные преступления подтачивают экономику страны и становятся причиной раздрая в обществе. Борьба со злоупотреблением полномочий в Беларуси ведется на постоянной основе и приносит свои плоды. Так, в структуре общей преступности коррупция не превышает 2 %. Вопрос 16 октября обсуждали представители Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Коррупция в структуре преступности Беларуси не превышает 2%-4

Впрочем, несмотря на благоприятные показатели, проблема все же существует. Что требует внимания и активных действий. За прошлый год пресечено более 1 200 таких преступлений. Практически каждое второе связано со взятками. Наиболее подверженные коррупции сферы – сельское хозяйство, промышленность, торговля и государственное управление. 

Сотрудники прокуратуры совместно с правоохранителями регулярно проводят проверки и расследования. Контролируют также, как реализуются проекты, финансируемые государством.

Коррупция в структуре преступности Беларуси не превышает 2%-6

Игорь Омельянюк, следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Коррупционные преступления, надо отметить, являются латентными, то есть они достаточно скрытны. Поэтому, чтобы выявлять и расследовать такого рода преступления, необходимо владеть методикой. 

В Следственном комитете созданы специальные подразделения по расследованию уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. По результатам расследования этих преступлений выявляются причины и условия, которые им способствовали, вносятся представления, то есть соответствующие акты реагирования, должностным лицам предприятий, организаций для недопущения подобного впредь. 

Коррупция в структуре преступности Беларуси не превышает 2%-8

Всего за 9 месяцев текущего года в Беларуси установили 720 коррупционных преступлений, среди задержанных более 600 человек. Возмещение вреда за такого рода преступления в среднем составляет порядка 50 %.

# Коррупция

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