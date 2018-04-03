Прямой эфир

Быстрый и полезный десерт: готовим творожные палочки

03 апреля 2018 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О вариации сырников рассказали в программе «Большой завтрак».

Алёна Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Сегодня поговорим о блюдах «два в одном». Те, которые, с одной стороны, очень быстро готовятся, а, с другой стороны, которыми можно заменить сладости для детей.

Этой полезной сладостью сегодня будут сырники.

Не совсем обычные. Скорее, это будут такие сырно-творожные палочки. Дети их любят, потому что любят всё, что касается блюд в панировке – запечённых, хрустящих.

Быстрый и полезный десерт: готовим творожные палочки -1

И это – те самые сырники, которые дети смогут макать в самые разные соусы. Готовятся просто. Нам понадобится творог. Желательно, чтобы он был не то, чтобы гомогенизированный, но, чтобы он был не слишком зернистый. Потому что дети почему-то не очень любят, когда попадаются комочки творожные.

Вот такой творог – практически однородная масса.

Быстрый и полезный десерт: готовим творожные палочки -4

В него я добавляю немного манки – это для скрепления.

Сюда же отправляем достаточно жирную сметану. Подойдёт сюда и сыр маскарпоне. Что-то, что добавит сочности нашим сырникам.

Быстрый и полезный десерт: готовим творожные палочки -7

Чуть-чуть сахара. Я добавляю фруктозу.

И соль. Осталось вбить яйцо и сформировать полосочки. Одного яйца здесь будет достаточно. Масса получается достаточно густой. Пусть это вас не пугает. Палочки должны быть плотными.

Быстрый и полезный десерт: готовим творожные палочки -10

Для того, чтобы было удобно формировать палочки, я подготовила миску с водой, в которую буду обмакивать руки перед тем, как захватывать тесто. Дальше палочки обмакиваем в сухари.

Кстати, от сухарей очень много зависит.

Быстрый и полезный десерт: готовим творожные палочки -13

Выбирайте хорошие, самые насыщенные по запаху.

Желательно, чтобы они были достаточно крупного помола.

Потому что, чем крупнее, тем больше эффект хрустящей корочки на наших палочках.

Быстрый и полезный десерт: готовим творожные палочки -16

Запекать сырники будем на противне. Причём, я использую такой силиконовый коврик, чтобы не смазывать противень маслом. Чем меньше масла, чем меньше жира, тем больше пользы в этих продуктах.

Быстрый и полезный десерт: готовим творожные палочки -19

Запекаем сырники минут 15-20.

Следите за тем, чтобы они не были слишком подгорелыми, чтобы они просто схватились, была красивая корочка. Но не передержите их. Думаю, 180 градусов будет для них достаточно. Несколько минут – и полезный десерт готов.

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

Другие новости рубрики

Все новости
Золото и бирюза на веках, малиновые стрелки и рдеющие щёки: делаем макияж в стиле полотен Климта
03 апреля 2018 19:19

Золото и бирюза на веках, малиновые стрелки и рдеющие щёки: делаем макияж в стиле полотен Климта

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?
03 апреля 2018 18:11

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?

«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?
03 апреля 2018 17:28

«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?