Быстрый и полезный десерт: готовим творожные палочки

Новости Беларуси. О вариации сырников рассказали в программе «Большой завтрак». Алёна Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Сегодня поговорим о блюдах «два в одном». Те, которые, с одной стороны, очень быстро готовятся, а, с другой стороны, которыми можно заменить сладости для детей. Этой полезной сладостью сегодня будут сырники. Не совсем обычные. Скорее, это будут такие сырно-творожные палочки. Дети их любят, потому что любят всё, что касается блюд в панировке – запечённых, хрустящих.

И это – те самые сырники, которые дети смогут макать в самые разные соусы. Готовятся просто. Нам понадобится творог. Желательно, чтобы он был не то, чтобы гомогенизированный, но, чтобы он был не слишком зернистый. Потому что дети почему-то не очень любят, когда попадаются комочки творожные. Вот такой творог – практически однородная масса.

В него я добавляю немного манки – это для скрепления. Сюда же отправляем достаточно жирную сметану. Подойдёт сюда и сыр маскарпоне. Что-то, что добавит сочности нашим сырникам.

Чуть-чуть сахара. Я добавляю фруктозу. И соль. Осталось вбить яйцо и сформировать полосочки. Одного яйца здесь будет достаточно. Масса получается достаточно густой. Пусть это вас не пугает. Палочки должны быть плотными.

Для того, чтобы было удобно формировать палочки, я подготовила миску с водой, в которую буду обмакивать руки перед тем, как захватывать тесто. Дальше палочки обмакиваем в сухари. Кстати, от сухарей очень много зависит.

Выбирайте хорошие, самые насыщенные по запаху. Желательно, чтобы они были достаточно крупного помола. Потому что, чем крупнее, тем больше эффект хрустящей корочки на наших палочках.

Запекать сырники будем на противне. Причём, я использую такой силиконовый коврик, чтобы не смазывать противень маслом. Чем меньше масла, чем меньше жира, тем больше пользы в этих продуктах.