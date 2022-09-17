Прямой эфир

Целые поколения белорусов из Марьиной Горки отправились в автомотопробег 17 сентября

17 сентября 2022 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу несколько поколений белорусов из Марьиной Горки 17 сентября отправились в автомотопробег по местам боевой славы и спели гимн вместе в знак того, что будем помнить вечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целые поколения белорусов из Марьиной Горки отправились в автомотопробег 17 сентября-1

Они с самого утра поклонились бессмертному подвигу дедов и прадедов и почтили память героев и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие пятой отдельной бригады спецназначения, представители ДОСААФ и молодежь отдали дань уважения своим защитникам – отважным белорусам, которые безвременно ушли в вечность. Цветы легли к памятнику Героя Советского Союза Николая Чепика в Блуже и к братской могиле партизан.

# День народного единства # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
17 сентября 2022 13:20

«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

Белорусские дипломаты передали государственный флаг через всю планету и сняли это в TikTok
17 сентября 2022 13:19

Белорусские дипломаты передали государственный флаг через всю планету и сняли это в TikTok

«Наши корни здесь». В Могилёве стартовал молодёжный автопробег «Мы едины!»
17 сентября 2022 12:59

«Наши корни здесь». В Могилёве стартовал молодёжный автопробег «Мы едины!»