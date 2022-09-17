Целые поколения белорусов из Марьиной Горки отправились в автомотопробег 17 сентября

Новости Беларуси. Сразу несколько поколений белорусов из Марьиной Горки 17 сентября отправились в автомотопробег по местам боевой славы и спели гимн вместе в знак того, что будем помнить вечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они с самого утра поклонились бессмертному подвигу дедов и прадедов и почтили память героев и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие пятой отдельной бригады спецназначения, представители ДОСААФ и молодежь отдали дань уважения своим защитникам – отважным белорусам, которые безвременно ушли в вечность. Цветы легли к памятнику Героя Советского Союза Николая Чепика в Блуже и к братской могиле партизан.