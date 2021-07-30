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«Обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса». Большая встреча Александра Лукашенко пройдёт с активом страны

30 июля 2021 08:08
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Новости Беларуси. О важном с Первым. Большая встреча Александра Лукашенко 30 июля пройдет с активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости уже собрался большой состав участников – помощники Президента, местная вертикаль власти – председатели райисполкомов, губернаторы, министры, руководители крупных компаний.

«Обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса». Большая встреча Александра Лукашенко пройдёт с активом страны-1

Очевидно, что обсуждать будут главные вопросы – развитие внутренней и внешней политики страны.

Инспектор по Гомельской области: «Мы услышим от главы государства даже те вещи, которые никто и не ожидает услышать»

«Обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса». Большая встреча Александра Лукашенко пройдёт с активом страны-4

Валерий Климович, начальник главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома:
Безусловно, мы надеемся, что сегодня мы обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса в частности и, безусловно, органов исполнительной власти, потому что мы видим, что происходит за пределами нашей страны. Нам надо как никогда сплотиться и дать достойный отпор тому, кто выступает против нас. Я думаю, у нас все получится.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Валерий Климович # Фотофакт

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