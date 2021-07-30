«Обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса». Большая встреча Александра Лукашенко пройдёт с активом страны

Валерий Климович, начальник главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома:

Безусловно, мы надеемся, что сегодня мы обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса в частности и, безусловно, органов исполнительной власти, потому что мы видим, что происходит за пределами нашей страны. Нам надо как никогда сплотиться и дать достойный отпор тому, кто выступает против нас. Я думаю, у нас все получится.