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Обсудили проблемы, с которыми сталкиваются частники. В Партизанском районе встретились представители бизнеса и госсектора

25 марта 2021 15:37
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Новости Беларуси. Открытая приемная по поддержке бизнеса прошла в молодежном бизнес-инкубаторе Партизанского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обсудили проблемы, с которыми сталкиваются частники. В Партизанском районе встретились представители бизнеса и госсектора-1

Представители сферы бизнеса, а также начинающие предприниматели встретились с руководством Партизанского района и Мингорисполкома, членами Совета по развитию предпринимательства, банковского сектора, фонда поддержки предпринимательства. На встрече участники обсудили социально-экономическое развитие столицы, финансовую поддержку государства и проблемные вопросы, с которыми сталкиваются частники. К слову, малый и средний бизнес в Партизанском районе активно поддерживают, в том числе реализацией различных проектов.

Обсудили проблемы, с которыми сталкиваются частники. В Партизанском районе встретились представители бизнеса и госсектора-4

Денис Капитан, первый заместитель главы администрации Партизанского района:
На сегодняшний день вводится одна из очередей в рамках городского технопарка, пригласили сюда директора. То есть речь идет о том, что дополнительные площади для бизнеса, который имеет направленность инновационную, экспортоориентированную, производственную, – сегодня вводятся в эксплуатацию дополнительные площади, на которые будут привлечены новые резиденты. Мы считаем, что это в том числе даст дополнительный импульс инновационного развития этой площадки, будет вклад в социально-экономические показатели нашего Партизанского района.

Обсудили проблемы, с которыми сталкиваются частники. В Партизанском районе встретились представители бизнеса и госсектора-7

Бизнес-инкубатор стал площадкой для обмена предложениями и мнениями. Участники получили консультации у налоговых экспертов, представителей МЧС и санитарной службы. Такие выездные приемные пройдут во всех районах Минска.

# Бизнес в Беларуси # общество # Денис Капитан # Фотофакт

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