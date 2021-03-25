Обсудили проблемы, с которыми сталкиваются частники. В Партизанском районе встретились представители бизнеса и госсектора

Новости Беларуси. Открытая приемная по поддержке бизнеса прошла в молодежном бизнес-инкубаторе Партизанского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Представители сферы бизнеса, а также начинающие предприниматели встретились с руководством Партизанского района и Мингорисполкома, членами Совета по развитию предпринимательства, банковского сектора, фонда поддержки предпринимательства. На встрече участники обсудили социально-экономическое развитие столицы, финансовую поддержку государства и проблемные вопросы, с которыми сталкиваются частники. К слову, малый и средний бизнес в Партизанском районе активно поддерживают, в том числе реализацией различных проектов.

Денис Капитан, первый заместитель главы администрации Партизанского района:

На сегодняшний день вводится одна из очередей в рамках городского технопарка, пригласили сюда директора. То есть речь идет о том, что дополнительные площади для бизнеса, который имеет направленность инновационную, экспортоориентированную, производственную, – сегодня вводятся в эксплуатацию дополнительные площади, на которые будут привлечены новые резиденты. Мы считаем, что это в том числе даст дополнительный импульс инновационного развития этой площадки, будет вклад в социально-экономические показатели нашего Партизанского района.