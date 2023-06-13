«Мы не стоим на месте». Директор завода точной электромеханики рассказал, чем занимаются на предприятии

Юрий Черный, директор завода РПУП «Завод точной электромеханики»:

На сегодня завод выполняет особо важные проекты в рамках гособоронзаказа. И для Вооруженных Сил нашей Республики Беларусь. Это создание комплексов «Полонез», модернизация данных комплексов, создание средств поражения для них, а также других средств поражения, которые вы сегодня видели в ходе посещения нашего предприятия. Мы не стоим на месте, у меня сейчас очень омолодился кадровый потенциал. Опора на наши кадры, на белорусские. Квалификацию последующую они получают в процессе. У меня организован на предприятии институт наставничества. Все молодые специалисты получают конкретно задачи, под руководством наставников выполняют задачи. Допускаются к объему работ. И даже в тех темах, которые… Вы задавали мне вопрос по другим изделиям, у меня сейчас в основном подключены молодые специалисты. Я понимаю прекрасно, что старый потенциал, те знания, которые доступны в литературе, в диссертациях, они рано или поздно заканчиваются в умах тех людей, которые это писали. Поэтому однозначно полностью работает молодой коллектив. Даже над мегапроектами, которые ставят перед заводом, только омоложение. А также мы обучаем людей и трудоустраиваем специалистов, которые проходят специализированное обучение в вузах Российской Федерации.

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