Обследование домашних хозяйств в Беларуси. Все, что должны знать опрашиваемые

Новости Беларуси. С самого утра Валерия только и занята тем, что интересуется занятостью минчан. Работник Белстата – одна из тех, кто будет проводить первое в стране «обследование домашних хозяйств». Правда, сам опрос стартует 20 февраля и продлится неделю. Однако до этого социологу нужно обойти более 40 семей. Рассказать, объяснить и договориться об анкетировании.

Валерия Петришенко, интервьюер Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Интервьюер при себе должен иметь удостоверение, паспорт. Носим с собой зеленый портфель, где хранятся анкеты, карточки о заполнении домашних хозяйств.

Опрос занятости чем-то похож на перепись населения. Тот же антураж и схожие цели. Однако нынешняя процедура займет намного меньше времени – порядка пяти минут на человека. Да и темы вопросов уже: вид деятельности респондента, специальность по диплому, готовность найти работу (при ее отсутствии – способ заработка) и другие.

Маргарита Сенько:

Считаю, что информация о занятости важна. Почему бы не поучаствовать.

Такой опрос в нашей стране проведут впервые. В мире же это обычная практика. Он пройдет в четыре этапа. За неделю опросят жителей более чем 70 городов и поселков республики. А за год планируется опросить 70% населения страны в возрасте от 15 до 74 лет. Это более 28 тысяч белорусских семей.

Вся информация будет записана со слов респондентов, и никаких подтверждающих документов не потребуется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем конфиденциальность Белстат гарантирует.

Елена Кухаревич, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

При опросе интервьюеры не имеют права спрашивать фамилию. То есть уже на начальном этапе данные будут обезличены. Органы государственной статистики гарантируют конфиденциальность информации на всех этапах: как на этапе сбора информации, так и на этапе ее обработки и распространения.

Первые результаты станут известны уже в апреле. Они позволят объективно оценить ситуацию на рынке труда и составить полную картину занятости белорусов.