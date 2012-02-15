Первая в Беларуси автозаправка на солнечных батарейках открылась в Гомельской области

Новости Беларуси, Гомельская область. Новая автозаправочная станция – как выставка достижений альтернативной энергетики. Здесь собран целый ряд технологий, уже опробованных и получивших признание в Европе: от солнечных батарей до теплового насоса.

44 фотопанели, покрывшие крышу станции, в хорошую погоду дадут до 11 киловатт электроэнергии в час. Это даже больше, чем нужно самой заправке. Излишки по специальному тарифу будут проданы в общую электросеть. За эти деньги в пасмурные дни станция получит более дешевое традиционное электричество.

Андрей Котик, ведущий инженер отдела главного энергетика:

Наша страна по условиям применения альтернативных видов энергии на уровне развитых европейских стран.

Солнечные батареи вырабатывают электроэнергию, по остаточному принципу ее продают в энергосистему в три раза дороже, чем мы покупаем. Фактически за счет этого мы обеспечиваем приемные сроки окупаемости.

Экономить здесь будут тоже экономно. Вместо галогенных ламп и ламп накаливания – светодиоды. С помощью датчиков движения работает система «умный свет». Светло лишь там, где нужно. Но и это далеко не все. Помещения заправки обогревает тепловой насос. Он способен качать тепло из атмосферного воздуха даже в лютые морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Глазенков, главный энергетик:

При сжатии газа, который имеет очень низкую температуру кипения, порядка минус 60 градусов, выделяется тепло. При минус 20 он может отдавать холод и брать тепло из воздуха.

Алексей Игнатович, начальник участка:

Эта станция в обслуживании проще. Мастеру не приходится ничего делать, а только брать информацию о работе оборудования.

Весной здесь же установят ветряк. Он дополнит солнечные батареи и сделает систему менее зависимой от времени суток.

Новая АЗС претендует на роль испытательного полигона. Наиболее эффективные технологии, внедренные здесь, в будущем будут учитываться при строительстве и других подобных объектов.