Контрабандист на снегоходе с 500 кг одежды пытался пересечь белорусско-украинскую границу. При попытке задержания пострадал пограничник

Новости Беларуси, Брестская область. Все произошло на участке границы в Столинском районе около двух часов ночи. Внимание пограничников привлек звук работающего двигателя. Как оказалось, нарушитель пытался незаконно перевезти через границу на снегоходе 14 баулов с одеждой.

На требования пограничников остановиться нарушитель никак не отреагировал. Он продолжил движение и при этом сбил одного из пограничников. С травмами Александра Титова доставили в больницу.

Александр Титов, сотрудник Пинского пограничного отряда:

Двигался довольно быстро, было темно, ночь. Требования жестами об остановке он проигнорировал и, раскачивая снегоход, направился на меня, а не в сторону. Получилось столкновение, после чего я попал под снегоход и получил удар прицепом или санями по голове.

По счастливой случайности, серьезных травм пограничник не получил. Ему сразу оказали необходимую медицинскую помощь.

Сергей Кисель, заведующий травматологическим отделением Столинской районной больницы:

У пациента имеется рана в затылочной области головы, ушиб коленного сустава. оказана медицинская помощь, назначено лечение. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное. Продолжается стационарное лечение.

Снегоход, сани и сумки с контрабандным товаром нашли брошенными в нескольких километрах от границы. Сам нарушитель скрылся. Больше полутонны одежды мужчина незаконно пытался перевезти из Украины в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контрабандный товар передали сотрудникам Брестской таможни. Дальнейшую судьбу нелегального груза определит суд.

Михаил Бут-Гусаим, начальник пресс-службы Пинского пограничного отряда:

Данное задержание является эксклюзивным не только для Пинского пограничного отряда, а вообще для органов пограничной службы. Снегоход – такая техника, которую, как правило, сложно задержать.

В этом году это уже второе крупное задержание. Первое – 72 короба сигарет. Непосредственно на «зеленой» границе.

Сейчас, в данном случае, идет оценка. Это 10 крупногабаритных сумок и четыре коробки. Общий вес – более 500 кг.

Пинский участок белорусско-украинской границы – один из самых сложных в республике. Его протяженность – более 300 километров. Здесь труднопроходимая местность, болота и леса. Водителя снегохода продолжают искать. К поискам подключились и украинские коллеги.