Общество дружбы с Беларусью может появиться в Словакии. Об этом шла речь на встрече с представителями этой страны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появление новой структуры двустороннего сотрудничества за рубежом поспособствует активизации контактов и реализации перспективных проектов в области культуры и образования. Так, стороны обсудили возможность обмена творческими коллективами, организацией совместных спортивных состязаний. Также есть вероятность налаживания побратимства между Заславлем и одним из словацких регионов.

Нина Иванова, председатель президиума Белорусского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами:

Мы хотели бы, чтобы этот регион побратался, как мы говорим, породнился с Заславлем. Мы рекомендуем очень, потому что есть схожесть. Я посмотрела альбом, там даже церковь похожа на заславскую. И я думаю, они найдут много общего в сфере образования. Начало и они, и мы хотели бы положить именно реальным, близким человеческим контактам.

Бранислав Русиняк, глава районного территориального управления Спишска-Нова-Вес (Словакия):

Я очень люблю вашу страну. За год мы уже третий раз в Беларуси. Наши друзья нас пригласили на торжества 9 Мая. Для нас огромная честь быть здесь с вами. Мы помним в Словакии, кто нас освободил во Второй мировой войне. Это была Красная армия. Словаки не потеряли память.