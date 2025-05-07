Белорусское телевидение стало доступно для жителей Африки

Беларусь в целом рассматривает Африку как стратегического партнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом нет ничего удивительного.

Выгодное геополитическое положение, богатые природные ресурсы и стремительный рост населения притягивают внимание мировых игроков. В регионе находятся шесть из 10 самых быстрорастущих экономик мира. Внушительный объем ВВП – порядка 3 триллионов долларов, один из рекордных темпов роста внутреннего валового продукта – в среднем 4 %. На континенте сосредоточено примерно 30 % всех мировых запасов полезных ископаемых: нефти, газа, золота, платины, алмазов, а также хрома, кобальта и урана.

Беларусь уже давно развивает сотрудничество с африканскими странами. Достаточно посмотреть на состояние наших дипломатических отношений. У нас налажены связи с 52 из 54 стран региона. Работают пять диппредставительств: в ЮАР, Зимбабве, Кении, Нигерии и Египте. В развитии сотрудничества с континентом ключевую роль играет личная вовлеченность нашего Президента. Александр Лукашенко неоднократно посещал Африку, встречался с лидерами государств, принимал участие в различных форумах.

Еще 10 лет назад наш Президент высоко оценил перспективность этого вектора. Сферы взаимного интереса у нас самые разные: промышленность, сельское хозяйство, продовольствие, фармацевтика, энергетика, транспорт. Беларусь поставляет на континент сельскохозяйственную технику, грузовые автомобили, оборудование и комплектующие, калийные удобрения и многое другое. Но мы готовы делиться не только традиционными экспортными товарами, но и нашими знаниями и технологиями. Такой комплексный подход позволит максимально расширить горизонт белорусско-африканского партнерства, об успехах которого жители Африканского континента теперь могут узнавать из первых уст. С мая им стало доступно белорусское телевидение.