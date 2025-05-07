Александр Вольфович принял участие в митинге в Слуцке

Как и в годы Великой Отечественной войны, защита нашей страны носит всенародный характер, и чтобы выжить в геополитической турбулентности, необходимо помнить историю. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в Слуцке, где прошел ряд торжеств, посвященных Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом мемориальном комплексе увековечена память 40 тысяч советских граждан: партизан, подпольщиков, военнопленных, мирных жителей, погибших на территории Слуцкого района за годы оккупации, а также тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны.

К могилам неизвестных солдат 7 мая возложили цветы и венки. Митинг-реквием еще раз продемонстрировал: несмотря на то, что с 9 мая 1945 года прошло вот уже почти 80 лет, белорусы помнят о подвиге советских солдат и страшных жертвах, которые понес наш народ.