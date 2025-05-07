Александр Вольфович принял участие в митинге в Слуцке
Как и в годы Великой Отечественной войны, защита нашей страны носит всенародный характер, и чтобы выжить в геополитической турбулентности, необходимо помнить историю. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в Слуцке, где прошел ряд торжеств, посвященных Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом мемориальном комплексе увековечена память 40 тысяч советских граждан: партизан, подпольщиков, военнопленных, мирных жителей, погибших на территории Слуцкого района за годы оккупации, а также тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны.
К могилам неизвестных солдат 7 мая возложили цветы и венки. Митинг-реквием еще раз продемонстрировал: несмотря на то, что с 9 мая 1945 года прошло вот уже почти 80 лет, белорусы помнят о подвиге советских солдат и страшных жертвах, которые понес наш народ.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Память – это та основа, тот идеологический, нравственный стержень, который позволяет нашему народу не только сегодня существовать, но и развивать, развиваться и процветать в дальнейшем. Ведь аксиома, действительно, без прошлого нет будущего. Поэтому надо помнить. Тем более нам есть что помнить. Те зверства фашистов, которые они творили на белорусской многострадальной земле. Наша страна, как ни одна страна в мире, понесла самые большие потери, самые большие разрушения.
Разговор о важности сохранения исторической памяти был продолжен в молодежной аудитории. Государственный секретарь Совета безопасности посетил Минское областное кадетское училище. Там обучаются 230 ребят из разных регионов нашей страны. С кадетами и преподавателями обсуждались вопросы сохранения исторической правды, обстановка у границ нашей страны. Говорили и о развитии Вооруженных Сил Беларуси.