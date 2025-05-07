Беларусь и Гвинея-Бисау подписали соглашение и ряд меморандумов

Учитывая, что экономика Гвинеи-Бисау основывается на сельском хозяйстве (на него приходится порядка 60 % от ВВП), спрос на белорусскую технику высокий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учитывая, что экономика Гвинеи-Бисау основывается на сельском хозяйстве (на него приходится порядка 60 % от ВВП), спрос на белорусскую технику высокий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иностранной делегации продемонстрировали зарекомендовавшие себя модели, востребованные на рынке. Главный подход Беларуси в вопросах двустороннего сотрудничества – предложить то, что действительно нужно партнерам. В Гвинее-Бисау основными сельхозкультурами являются рис, арахис, манго и кешью. Последнее – крупнейший экспортный товар.
Сергей Авраменко, генеральный директор ОАО МТЗ:
Наше исполнение в зависимости от климатических регионов абсолютно полностью устраивает потребителей. И во время посещения завода мы как раз таки презентовали различные виды нашей техники, которые потенциально могут быть использованы на сельхозугодьях этой страны.
Я уверен, что мы найдем точки соприкосновения. Безусловно, я вижу в первую очередь отработку направления по производству мини-техники для данной страны. Это в основном будет продукция нашего Сморгонского агрегатного завода и Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.
Развитие двусторонних отношений закрепили и документально. В Министерстве иностранных дел Беларуси состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве между министерствами юстиции, промышленными и торговыми ведомствами. Отдельное внимание межправительственному соглашению об отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.
Заинтересована Гвинея-Бисау не только в развитии политического и экономического сотрудничества. Африканский континент сегодня становится все более доступным (по части транспортного сообщения), а также привлекательным для туристов. Природа здесь уникальна, а отдыхать ввиду погодных условий можно круглый год.
Достопримечательности белорусской столицы оценили и африканские гости. Еще одной точкой в маршруте делегации стал музей Великой Отечественной войны. Этот комплекс в преддверии Дня Великой Победы открыл двери для зарубежных гостей.