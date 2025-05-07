Беларусь и Гвинея-Бисау подписали соглашение и ряд меморандумов

Учитывая, что экономика Гвинеи-Бисау основывается на сельском хозяйстве (на него приходится порядка 60 % от ВВП), спрос на белорусскую технику высокий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранной делегации продемонстрировали зарекомендовавшие себя модели, востребованные на рынке. Главный подход Беларуси в вопросах двустороннего сотрудничества – предложить то, что действительно нужно партнерам. В Гвинее-Бисау основными сельхозкультурами являются рис, арахис, манго и кешью. Последнее – крупнейший экспортный товар.

Сергей Авраменко, генеральный директор ОАО МТЗ:

Наше исполнение в зависимости от климатических регионов абсолютно полностью устраивает потребителей. И во время посещения завода мы как раз таки презентовали различные виды нашей техники, которые потенциально могут быть использованы на сельхозугодьях этой страны. Я уверен, что мы найдем точки соприкосновения. Безусловно, я вижу в первую очередь отработку направления по производству мини-техники для данной страны. Это в основном будет продукция нашего Сморгонского агрегатного завода и Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.